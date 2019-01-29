Виктории Енько 23 года, она окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств. Девушка писала курсовую про трэп-фестиваль, а работать по распределению попала в сельский клуб в деревне Крошин, куда каждый день ездит из Барановичей (а это 20 км). Теперь Вика ведет кружок у детей, пишет сценарии и возвращается с работы после 21.00. Девушка рассказала TUT.BY о зарплате, условиях работы, алкоголиках и своей миссии (а еще вы очень удивитесь тому, насколько крутым может быть сельский клуб — срочно смотрите видео).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Я не уйду». Режиссер на распределении - о работе в деревне Посмотрите на прекрасную девушку-режиссера, которая отрабатывает распределение в сельском клубе.