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«Я не уйду». Режиссер на распределении - о работе в деревне

30.01.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Виктории Енько 23 года, она окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств. Девушка писала курсовую про трэп-фестиваль, а работать по распределению попала в сельский клуб в деревне Крошин, куда каждый день ездит из Барановичей (а это 20 км). Теперь Вика ведет кружок у детей, пишет сценарии и возвращается с работы после 21.00. Девушка рассказала TUT.BY о зарплате, условиях работы, алкоголиках и своей миссии (а еще вы очень удивитесь тому, насколько крутым может быть сельский клуб — срочно смотрите видео).

 
 
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Посмотрите на прекрасную девушку-режиссера, которая отрабатывает распределение в сельском клубе.
 
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