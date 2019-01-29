В Беларуси уже провели около 4 тысяч пересадок органов. Сколько денег стране приносит трансплантация?

За всю историю Беларуси в стране провели около четырех тысяч трансплантаций органов. Только в прошлом году на экспорте услуг Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии заработал 7,5 млн долларов. Об этом сегодня перед ежегодной коллегией Минздрава рассказал директор центра Олег Руммо.



Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В Беларуси уже провели около четырех тысяч трансплантаций. При этом экспорт услуг в прошлом году только по Минскому научно-практическому центру хирургии, трансплантологии и гематологии составил 7,5 млн долларов.

— С 2015—2016 года вышли на объем около 500 операций ежегодно. Сегодня есть еще возможности увеличить этот объем и по количеству трансплантаций печени, почки и легких, — рассказал Олег Руммо.

По его оценкам, уровень донорства в стране растет. Если когда-то «начинали со смешных цифр», то в прошлом году этот показатель составил 25,1 донор на 1 млн населения.

— Приняв законодательную инициативу в этом году, на которую мы рассчитываем, сможем еще добавить количество операций.

В плане законодательной инициативы речь идет о законопроекте об изменениях в Закон «О трансплантации органов и тканей человека» . В законе планируют закрепить возможность международного сотрудничества и расширить список прижизненных доноров.

— Когда-то мы искусственно ограничивали количество живых доноров донорами первой руки. Это родные брат, сестра, папа, мама и дети, — рассказывал ранее Олег Руммо. — Мы шли на это сознательно, потому что очень боялись криминальных историй, когда можно за деньги найти себе донора. Теперь мы видим, ситуация в обществе немного изменилась. С моей точки зрения, в этом вопросе общество начинает выздоравливать, и уже никого не пугает добровольная жертва органами, пусть даже двоюродным братьям и сестрам.

Олег Руммо также заметил, что строительство нового корпуса научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии уже «идет полным ходом». Напомним, что в суперсовременном корпусе разместятся отделения для лечения хирургических пациентов, операционные и отделение интенсивной терапии и реанимации. Завершить корпус планируют до конца 2021 года.

— На этот год инвестировано 30 млн рублей: 15 млн за счет республиканской инвестпрограммы, 15 млн — это местный бюджет, — уточнил директор центра.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии создали на базе 9-й городской клинической больницы в прошлом году.