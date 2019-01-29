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В Беларуси уже провели около 4 тысяч пересадок органов. Сколько денег стране приносит трансплантация?
30.01.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by
За всю историю Беларуси в стране провели около четырех тысяч трансплантаций органов. Только в прошлом году на экспорте услуг Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии заработал 7,5 млн долларов. Об этом сегодня перед ежегодной коллегией Минздрава рассказал директор центра Олег Руммо.
В Беларуси уже провели около четырех тысяч трансплантаций. При этом экспорт услуг в прошлом году только по Минскому научно-практическому центру хирургии, трансплантологии и гематологии составил 7,5 млн долларов.
— С 2015—2016 года вышли на объем около 500 операций ежегодно. Сегодня есть еще возможности увеличить этот объем и по количеству трансплантаций печени, почки и легких, — рассказал Олег Руммо.
По его оценкам, уровень донорства в стране растет. Если когда-то «начинали со смешных цифр», то в прошлом году этот показатель составил 25,1 донор на 1 млн населения.
— Приняв законодательную инициативу в этом году, на которую мы рассчитываем, сможем еще добавить количество операций.
В плане законодательной инициативы речь идет о
— Когда-то мы
Олег Руммо также заметил, что
— На этот год инвестировано 30 млн рублей: 15 млн за счет республиканской инвестпрограммы, 15 млн — это местный бюджет, — уточнил директор центра.
Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии создали на базе 9-й городской клинической больницы в прошлом году.
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В Беларуси уже провели около 4 тысяч пересадок органов. Сколько денег стране приносит трансплантация?
За всю историю Беларуси в стране провели около четырех тысяч трансплантаций органов.
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