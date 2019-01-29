В Столбцах нашли еще трех человек, у которых был «опосредованных контакт» со слюной волка

В Столбцовской центральной районной больнице проходят лечение четыре пациента , которых 26 января покусал бешеный волк . Во время эпидрасследования выявлено еще три человека, которые контактировали со слюной животного, сообщает сайт Минздрава .

У четырех пациентов, которые обратились в больницу 26 января, множественные укушенные раны различной локализации. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, начат курс антирабических прививок, говорится в сообщении ведомства.

На следующий день после случившегося специалисты Столбцовского райЦГЭ, Столбцовской ЦРБ и Столбцовской районной ветеринарной станции провели подворные обходы в деревне Слобода, Столбцах и на молочно-товарной ферме агрогородка Слобода.

Как сообщает Минздрав, в ходе эпидрасследования выявлено 3 человека (старше 18 лет), у которых был «опосредованный контакт со слюной волка». Начат курс антирабических прививок.

Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Республики Беларусь, говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 января около 23.00 в милицию Столбцов поступило сразу несколько сообщений о появившемся в городе агрессивном волке. В районную больницу обратились четыре человека: неподалеку от железнодорожной станции сначала волк напал на мужчину и женщину, затем в этом же районе — еще на одну пару прохожих.

Милиция выехала на поиск животного, и буквально через несколько минут поступило сообщение от местного жителя — на улице 17-го Сентября волк стал бросаться на его автомобиль. Животное застрелили.

Волк оказался бешеным. В Столбцах и деревне Слобода введен карантин на два месяца.