Отдавал часть денег за машину, а потом перепродавал ее. В Орше ищут жертв автомошенника

В Орше ищут жертв автомобильного мошенника.

29-летний мужчина находил в интернете объявления о продаже автомобилей, сообщает СК. Встретившись с покупателем, передавал ему предоплату, обещая отдать остаток позже. Однако, завладев машиной, оставшуюся часть денег не выплачивал, а перепродавал авто.

Фото: СК

Установлено 6 подобных эпизодов. Но следствие предполагает, что потерпевших гораздо больше. Если вы также пострадали от действий мужчины на фото, позвоните в УСК по Витебской области: +375 33 399−80−44 (круглосуточно) и телефону в Орше: 8 0216 28−26−30.