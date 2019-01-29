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Отдавал часть денег за машину, а потом перепродавал ее. В Орше ищут жертв автомошенника
30.01.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by
В Орше ищут жертв автомобильного мошенника.
29-летний мужчина находил в интернете объявления о продаже автомобилей,
Установлено 6 подобных эпизодов. Но следствие предполагает, что потерпевших гораздо больше. Если вы также пострадали от действий мужчины на фото, позвоните в УСК по Витебской области: +375 33 399−80−44 (круглосуточно) и телефону в Орше: 8 0216 28−26−30.
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Установлено 6 эпизодов. Но следствие предполагает, что потерпевших гораздо больше.
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