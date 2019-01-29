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МОТОВЕЗДЕХОД эксплуатируйте по правилам
30.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
В последние годы все большую популярность набирают мотовездеходы. Эти транспортные средства предназначены в основном для движения по полям, лесам и другой пересеченной местности. Выезжать на дорогу на них запрещено, поскольку у них нет многих функций, необходимых для безопасной езды, например, указателей поворотов.
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В последние годы все большую популярность набирают мотовездеходы. Эти транспортные средства предназначены в основном для движения по полям, лесам и другой...
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