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Как костюковчанка охотилась на крокодилов

30.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Куда только не забрасывает нас судьба в поисках острых ощущений! Не останавливает даже вероятность попасть в пасть страшному крокодилу.

Как костюковчанка охотилась на крокодилов

Как костюковчанка охотилась на крокодилов

Венесуэла, омываемая Карибским морем и Атлантическим океаном,  – колоритная и самобытная страна. Здесь есть заснеженные горные вершины и влажные джунгли, плодородные долины и знойные степи. Побывать в любом ее уголке очень интересно. События, о которых я собираюсь рассказать, произошли в саванне – пространстве в экваториальном поясе, покрытом травяной растительностью с редкими деревьями – на немного заболоченном водоеме, не имеющем  четких границ. От столицы государства, Каракаса, это примерно километрах в 280, ближайший  от этого места город – Калабосо, но и от него пришлось проехать определенное расстояние.

В составе компании, состоящей из более двух десятков человек, любителей экстрима, венесуэльцев и белорусов, мне посчастливилось принять участие в охоте на крокодилов. Гостеприимный венесуэлец Габриэль предоставил нам в распоряжение свою дачу, где местные жители выращивают домашний скот и реализуют другие хозяйственные нужды. Запомнились два больших ярких попугая какаду красного и зеленого цветов, которые живут там и чувствуют себя хозяевами.Среди нас были ребята, имеющие опыт ловли крокодилов. Заранее мы заготовили протухших кур – лучшую приманку для хищников, большие куски которой – третья часть, а то и половина тушки – были насажены на большие трехзубые крючки. Когда стемнело, мы разместили нашу приманку у берега водоема,  местах в шести.

В полночь все дружно пошли делать обход своих «сетей» – страх был побежден интересом. Темнота была кромешная, водоем кишел крокодилами, горящие глаза которых  мы видели, направив на поверхность воды фонарики. Охота на них была чрезвычайно опасным занятием: хищники, обозлившись, могли насмерть убить хвостом, а то и вообще проглотить человека. Попавшему на крючок крокодилу надо было перво-наперво туго связать пасть крепким канатом, а потом очень сильно ударить дубинкой между глаз – в его самое уязвимое место. Когда становилось очевидно, что аллигатор мертв, опытные ловцы вытаскивали его на берег. Здесь уже им помогали и другие участники путешествия. Из шести запланированных рептилий мы поймали троих больших и одного поменьше, остальные – сорвались.

Разделав туловище, знающие свое дело люди готовили мясо двумя способами: по первому способу жарили на костре сразу после разделки, а по второму– предварительно замачивали его в молоке. Запахи разносились неимоверные!  Поедание добытого собственноручно мяса сопровождалось необыкновенным всплеском эмоций и безудержным весельем. Все мероприятие закончилось к обеду следующего дня.

Отведав экзотического продукта, вкус которого был чем-то средним между вкусом мяса рыбы и курицы, я в очередной раз убедилась, что прав был Н. М. Пржевальский, сказав: «Жизнь прекрасна еще и потому, что можно путешествовать»!

Как костюковчанка охотилась на крокодилов

Как костюковчанка охотилась на крокодилов

Как костюковчанка охотилась на крокодилов


Как костюковчанка охотилась на крокодилов

Елена ГРИЩЕНКО, 

читатель районной

газеты «ГК».

Фото из личного архива автора.

 
 
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Куда только не забрасывает нас судьба в поисках острых ощущений! Не останавливает даже вероятность попасть в пасть страшному крокодилу. Венесуэла,
 
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