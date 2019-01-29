Как костюковчанка охотилась на крокодилов

Куда только не забрасывает нас судьба в поисках острых ощущений! Не останавливает даже вероятность попасть в пасть страшному крокодилу.









Венесуэла, омываемая Карибским морем и Атлантическим океаном, – колоритная и самобытная страна. Здесь есть заснеженные горные вершины и влажные джунгли, плодородные долины и знойные степи. Побывать в любом ее уголке очень интересно. События, о которых я собираюсь рассказать, произошли в саванне – пространстве в экваториальном поясе, покрытом травяной растительностью с редкими деревьями – на немного заболоченном водоеме, не имеющем четких границ. От столицы государства, Каракаса, это примерно километрах в 280, ближайший от этого места город – Калабосо, но и от него пришлось проехать определенное расстояние.

В составе компании, состоящей из более двух десятков человек, любителей экстрима, венесуэльцев и белорусов, мне посчастливилось принять участие в охоте на крокодилов. Гостеприимный венесуэлец Габриэль предоставил нам в распоряжение свою дачу, где местные жители выращивают домашний скот и реализуют другие хозяйственные нужды. Запомнились два больших ярких попугая какаду красного и зеленого цветов, которые живут там и чувствуют себя хозяевами.Среди нас были ребята, имеющие опыт ловли крокодилов. Заранее мы заготовили протухших кур – лучшую приманку для хищников, большие куски которой – третья часть, а то и половина тушки – были насажены на большие трехзубые крючки. Когда стемнело, мы разместили нашу приманку у берега водоема, местах в шести.

В полночь все дружно пошли делать обход своих «сетей» – страх был побежден интересом. Темнота была кромешная, водоем кишел крокодилами, горящие глаза которых мы видели, направив на поверхность воды фонарики. Охота на них была чрезвычайно опасным занятием: хищники, обозлившись, могли насмерть убить хвостом, а то и вообще проглотить человека. Попавшему на крючок крокодилу надо было перво-наперво туго связать пасть крепким канатом, а потом очень сильно ударить дубинкой между глаз – в его самое уязвимое место. Когда становилось очевидно, что аллигатор мертв, опытные ловцы вытаскивали его на берег. Здесь уже им помогали и другие участники путешествия. Из шести запланированных рептилий мы поймали троих больших и одного поменьше, остальные – сорвались.

Разделав туловище, знающие свое дело люди готовили мясо двумя способами: по первому способу жарили на костре сразу после разделки, а по второму– предварительно замачивали его в молоке. Запахи разносились неимоверные! Поедание добытого собственноручно мяса сопровождалось необыкновенным всплеском эмоций и безудержным весельем. Все мероприятие закончилось к обеду следующего дня.

Отведав экзотического продукта, вкус которого был чем-то средним между вкусом мяса рыбы и курицы, я в очередной раз убедилась, что прав был Н. М. Пржевальский, сказав: «Жизнь прекрасна еще и потому, что можно путешествовать»!











Елена ГРИЩЕНКО,

читатель районной

газеты «ГК».

Фото из личного архива автора.