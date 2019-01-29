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Под Гомелем началась установка опор нового автомобильного моста через Сож
30.01.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Под Гомелем начали устанавливать опоры будущего автомобильного моста через реку Сож,
Самое сложное — земельные работы. В глубоких траншеях размещают железные блоки, которые потом бетонируют. Опоры достигнут 15 метров в высоту. Всего их будет восемь. Сверху лягут металлические пролеты — основа для дорожного полотна.
Автомобильный мост через реку Сож на объездной Гомеля, возле деревни Бобовичи,
Новый мост возводят буквально в десяти метрах от старого. Он, кстати, не подлежит восстановлению и будет демонтирован. Ориентировочный срок сдачи объекта — 2021 год.
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Новый мост возводят буквально в десяти метрах от старого. Он, кстати, не подлежит восстановлению и будет демонтирован
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