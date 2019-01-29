Решения об отнесении к СОП в отношении почти 24 тыс. детей будут пересмотрены в течение полугода

Елена Симакова

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с утвержденным в Беларуси новым порядком отнесения детей к категории находящихся в социально опасном положении будут пересмотрены ранее вынесенные решения в отношении почти 24 тыс. детей. Об этом сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы не связываем напрямую постановление с возможным уменьшением числа детей, находящихся в СОП. Главная задача - оптимизировать количество отобрания детей из семей. Однако и количество детей в СОП уменьшится, так как до 1 августа 2019 решения в отношении около 24 тыс. детей, которые к концу прошлого года признаны находящимися в СОП, будут пересмотрены", - сказала Елена Симакова. Она пояснила, что из-за сокращения наполовину числа критериев неблагоприятной для детей обстановки в отдельных случаях просто не будет оснований считать ребенка находящимся в СОП.

С 1 февраля в Беларуси меняются критерии признания детей находящимися в социально опасном положении. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров №22 от 15 января 2019 года. Документ регламентирует порядок выявления детей, находящихся в социально опасном положении, проведение социального расследования и принятие решения о признании детей находящимися в СОП. Для защиты прав и законных интересов граждан установлен порядок обжалования таких решений. Кроме того, определен порядок реализации мероприятий, направленных на устранение такого положения и обеспечение контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей.

/Будет дополнено/. -0-

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