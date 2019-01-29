Андрейченко: год потребует от депутатов максимальной отдачи в работе с гражданами

Владимир Андрейченко

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящий год потребует от депутатов максимальной отдачи в работе с гражданами и трудовыми коллективами. Об этом заявил сегодня на заседании Совета Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Впереди две избирательные кампании, и это неизбежно повлечет за собой рост политической активности, отметил спикер. "Ни в коем случае нельзя допустить всплеска деструктивных настроений в обществе. Все наши усилия по развитию экономики, повышению благосостояния людей будут тщетными, если мы не сохраним общественный мир и согласие", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

"Социальная стабильность - главное непременное условие укрепления суверенитета и независимости, поступательного развития и повышения качества жизни граждан", - добавил он.

Спикер назвал работу с населением, внимательное отношение к вопросам и проблемам людей основной задачей депутатов. "Нужно анализировать общественные инициативы, которые, как правило, вырастают не на пустом месте, устанавливать причины, по которым граждане проявляют недовольство, активно работать с местными властями по их устранению", - поручил председатель Палаты представителей.

Совет Палаты представителей проработал примерный график подготовки законопроектов для рассмотрения на весенней сессии, план международного парламентского сотрудничества на 2019 год и другие вопросы.

По данным, размещенным на сайте Центризбиркома, не позднее 30 августа 2020 года в Беларуси должны состояться выборы Президента, парламентские пройдут не позднее 10 сентября 2020 года.-0-