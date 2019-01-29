Система жилищно-строительных сбережений может заработать в Беларуси до конца 2019 года

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства рассчитывает, что система жилищно-строительных сбережений заработает в Беларуси до конца 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект указа уже подготовлен. Ожидается, что до 1 февраля он будет направлен в Аппарат Совета Министров для дальнейшей работы с ним, далее Совмин направит его на согласование в соответствующие госорганы", - рассказал Александр Авраменко.

Он отметил, что тема жилищно-строительных сбережений обсуждалась в стране давно - более 10 или 15 лет, идея витала в воздухе, но в силу ряда причин не была реализована. По итогам нескольких совещаний в правительстве под руководством вице-премьера Владимира Кухарева удалось найти точки соприкосновения.

"Мы очень надеемся и рассчитываем, что указ вступит в силу в 2019 году. Мы прикладываем все усилия, чтобы он заработал в этом году", - сказал Александр Авраменко.

По его словам, с внедрением системы жилищно-строительных сбережений у людей будет еще одна возможность быстрее построить жилье. Это касается и тех, кто не относится к категории нуждающихся.

Что касается введения ипотеки, то этим вопросом занимается Министерство экономики. "Но мы знаем, что тоже уже на подходе документ", - сказал представитель Минстройархитектуры.-0-