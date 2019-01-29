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Информационный час для учащихся средней школы №2 провели известные спортивные лица Сморгонщины

30.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В Беларуси много традиций, это основа белорусской культуры. Традиции, которые сохраняются многие годы, и, которые появились совсем недавно. Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, республиканские соревнования среди детей и подростков "Золотая шайба" - стали замечательной спортивной традицией нашей страны в преддверии Нового года. Именно эти традиционные мероприятия стали темой для обсуждения при проведении единого информационного часа 24 января 2019 года для учащихся 8-11 классов в рамках проекта ШАГ (Школа Активного Гражданина).

Информационный час для учащихся средней школы №2 провели известные спортивные лица Сморгонщины

В ГУО "Средняя школа №2 г. Сморгони" в обсуждении темы приняли участие известные спортивные лица Сморгонщины: Сергей Геннадьевич Новик, тренер, мастер спорта СССР по самбо, с 1986 года заведующий отделом по физической культуре, спорту и туризму Сморгонского райисполкома; Сергей Анатольевич Дурейко, тренер СДЮШОР по баскетболу; Виктор Станиславович Тухто, тренер по боксу ГУО СРЦТДМ.

Хоккей - игра для настоящих мужчин. Многие ребята интересуются ей, и, конечно же, следили за XV Рождественским турниром и XXIII республиканскими соревнованиями "Золотая шайба". Однако мысль о том, что хоккей далёк от сморгонцев, звучала от ребят: "морозная погода не всегда радует нас зимой, и этого недостаточно чтобы серьёзно заниматься хоккеем. А искусственного льда у нас нет..." Новик С. Г. рассказал ребятам о том, что в 80-90-х годах в Сморгони была хоккейная команда. Она была создана в ДЮСШ при поддержке Сморгонского завода оптического станкостроения. Своего льда и тогда не было, поэтому для постоянных тренировок его приходилось арендовать. Спортсмены ездили в г. Вильнюс (Литва), г. Минск и тренировались ночью (днём лёд был очень дорогой). Сморгонские хоккеисты выступали на областных и республиканских соревнованиях, достойно представляя свой город. 

Сегодня в Сморгони есть много возможностей заниматься разными видами спорта. Широко известны сморгонские баскетболисты. Юлия Рытикова (урожд. Дурейко) член Национальной сборной Беларуси по баскетболу. Свои первые шаги сделала в Сморгонский ДЮСШ. Воспитанники Дурейко С. А. в 2018 году заявили команду "Сморгонь" для участия в Гродненской баскетбольной лиге и НБЛ (непрофессиональной баскетбольной лиге) Беларуси. Наша команда достойно выступает и занимает лидирующие позиции в областном и республиканском турнирах. Дурейко С. А. рассказал об упорных тренировках своих воспитанников и предложил ребятам присоединиться и продолжить триумф сморгонских баскетболистов. 

Бокс-любимый вид спорта у многих мальчишек. Тухто В. С. представил этот вид спорта как красивый и уникальный вид борьбы. Под руководством Виктора Станиславовича подростки учатся контролировать себя, анализируя ситуацию и чётко продумывают стратегию действий. Воспитанники Тухто В. С. неоднократно становились призёрами республиканских соревнований по боксу. Апанасенок Александр, мастер спорта международного класса, стал участником Олимпийских игр в Греции.

"Александр не ждал моих указаний, сам назначал дополнительные тренировки и тянул меня за собой - вспоминает Виктор Станиславович. - Только с таким упорством можно добиться большого успеха".

Сегодня Апанасенок А. сделал бокс своей профессией, он тренер известного спортивного клуба Москвы.

В конце мероприятия все ребята подтвердили - спортивные турниры необходимы в Беларуси. А достижения Сморгонцев - пример и надежда для целеустремлённых ребят. 

"Только упорство, трудолюбие и вера в себя приведут к победе, и не только в спорте" - звучало в словах всех приглашённых. У Сморгонщины хорошие традиции, наша задача их сохранить и приумножить! 

Т. С. ВИЛЬБИК, заместитель директора по воспитательной работе ГУО “Средняя школа №2 г. Сморгони”.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси много традиций, это основа белорусской культуры. Традиции, которые сохраняются многие годы, и, которые появились совсем недавно. Рождественский...
 
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