Субъективность при признании ребенка в социально опасном положении минимизируется - Минобразования

Во время пресс-конференции

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление межведомственного взаимодействия как на этапе социального расследования, так и при принятии решения о признании ребенка находящимся в социально опасном положении, а также активное участие родителей в этом процессе позволят минимизировать фактор субъективизма. Об этом сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

С 1 февраля в Беларуси меняются критерии признания детей находящимися в социально опасном положении. Они утверждены постановлением Совета Министров №22 от 15 января 2019 года. Документ в целом регламентирует порядок выявления детей, находящихся в СОП, проведение социального расследования и принятие окончательного решения.

"Документально вводится понятие социального расследования - обязательного этапа, без которого невозможно признание ребенка находящимся в социально опасном положении", - сказала Елена Симакова. Толчком к расследованию становится информация, которая поступает в органы образования от различных структур (милиции, медиков, работников МЧС, соцзащиты, ЖКХ) для изучения и анализа. "Это только первый шаг, тревожный звоночек. Это не значит, что ребенок сразу будет признан в социально опасном положении. В срок не более 15 рабочих дней устанавливается наличие или отсутствие критериев и показателей СОП. Причем к этой работе привлекаются и представители иных органов и организаций, занимающихся в том числе защитой прав и законных интересов детей. Мы не определяли конкретный состав, он зависит от ситуации".

Результаты расследования рассматриваются на заседании совета профилактики при учреждении образования также при участии заинтересованных ведомств и структур, чтобы избежать субъективности при принятии решения.

На всех дальнейших этапах, подчеркнула Елена Симакова, родителям неоднократно дается шанс избежать признания ребенка находящимся в социально опасном положении.

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