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В связи с новыми правилами СОПа решения по 24 тысячам детей пересмотрят в течение полугода

30.01.2019 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
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По данным Министерства образования, сейчас в СОП находятся 24 тысячи детей. До 1 августа их дела пересмотрят, и, если критерии, по которым дети ранее попали в социально опасное положение, не попадут под новые правила, семьи снимут с СОП.


Фото с сайта pixabay.com

По словам специалистов, это совсем не значит, что после того как начнут действовать новые правила, детей в СОП станет меньше. Но есть надежда, что уменьшится количество отобранных у семей детей.

— Хотя в связи с тем, что критерии и показатели социально опасного положения пересмотрены, возможно, снизится и количество СОП, — делится мнением Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования. — До 1 августа решения в отношении детей, которые сейчас находятся в СОП, будут пересмотрены в соответствии с новыми критериями. Если критерии и показатели устранены, отпали либо не соответствуют новому постановлению, дети в этих семьях будут сняты с учета.

По словам Елены Симаковой, в 2018 году с семьями, где дети находятся в СОП, велась серьезная работа. В итоге из 24 тысяч «соповских» детей отобраны у семей только 2904.

— Будем рассчитывать, что постановление приведет к тому, что отпадет необходимость отобрания детей из семьи, — сказала Елена Симакова, отметив, что после реабилитации детей, отобранных из семей, более половины вернулись в семьи.

При этом в прошлом году родителей 1146 детей лишили родительских прав.

Напомним, Совет министров Беларуси определил четкие критерии того, как детей будут признавать находящимися в СОП. Постановление правительства № 22 от 15 января заработает с 1 февраля 2019 года.

Главных критериев теперь три: родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка, не обеспечивают надзор за поведением ребенка и его образом жизни, и он совершает административное правонарушение либо преступление, либо родители ведут аморальный образ жизни, оказывают вредное воздействие на ребенка (детей), злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним (ними), в связи с чем имеет место опасность для жизни и (или) здоровья ребенка (детей).

 
 
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По данным Министерства образования, сейчас в СОП находятся 24 тысячи детей. До 1 августа их дела пересмотрят, и, если критерии, по которым дети ранее попали в...
 
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