Белорусским потребителям станет проще отличить молочные продукты от молокосодержащих



Как сообщили корреспонденту pinmsknews.by в Пинском Центре стандартизации, метрологии и сертификации, с 16 января 2019 года вступили в силу изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции».

Теперь производители молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира должны размещать на упаковке информацию о присутствии растительных масел.

Это поможет четко различать продукты с добавлением или без добавления заменителя молочного жира, и понимать, какой продукт вы приобретаете: молочный, молочный составной, молокосодержащий или молокосодержащий с заменителем молочного жира.

Термин «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» обозначает продукт переработки молока, произведенный с замещением молочного жира в количестве не более 50%. Его наименование на упаковке должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

Исключения составят сливочно-растительные спреды, сливочно-растительные топленые смеси или мороженые с заменителем молочного жира.

Изготовитель обязан указать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте. В специально выделенном на упаковке или этикетке информационном поле, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля,должна быть нанесена надпись «Содержит растительные масла».

Использование каких-либо рамок для более четкого выделения указанного поля или ярких цветов, например красного,не предусматривается.