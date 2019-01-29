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Белорусским потребителям станет проще отличить молочные продукты от молокосодержащих
30.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Это поможет четко различать продукты с добавлением или без добавления заменителя молочного жира, и понимать, какой продукт вы приобретаете: молочный, молочный составной, молокосодержащий или молокосодержащий с заменителем молочного жира.
Исключения составят сливочно-растительные спреды, сливочно-растительные топленые смеси или мороженые с заменителем молочного жира.
Изготовитель обязан указать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте. В специально выделенном на упаковке или этикетке информационном поле, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля,должна быть нанесена надпись «Содержит растительные масла».
Использование каких-либо рамок для более четкого выделения указанного поля или ярких цветов, например красного,не предусматривается.
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