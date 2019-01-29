ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусским потребителям станет проще отличить молочные продукты от молокосодержащих

30.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Белорусским потребителям станет проще отличить молочные продукты от молокосодержащих
Как сообщили корреспонденту pinmsknews.by в Пинском Центре стандартизации, метрологии и сертификации, с 16 января 2019 года вступили в силу изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции».

Теперь производители молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира должны размещать на упаковке информацию о присутствии растительных масел.

Это поможет четко различать продукты с добавлением или без добавления заменителя молочного жира, и понимать, какой продукт вы приобретаете: молочный, молочный составной, молокосодержащий или молокосодержащий с заменителем молочного жира.

Термин «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» обозначает продукт переработки молока, произведенный с замещением молочного жира в количестве не более 50%. Его наименование на упаковке должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

Исключения составят сливочно-растительные спреды, сливочно-растительные топленые смеси или мороженые с заменителем молочного жира.

Изготовитель обязан указать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте. В специально выделенном на упаковке или этикетке информационном поле, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля,должна быть нанесена надпись «Содержит растительные масла».

Использование каких-либо рамок для более четкого выделения указанного поля или ярких цветов, например красного,не предусматривается.

После 16 января 2019 года запрещается реализация продукции без вышеуказанной информации в маркировке, за исключением выпущенной до этой даты.

Comments are closed.

« Земельный участок в Чернеевичах с незавершённым строительством объектом выставлен на торги
Новости дня
Новости общества
 
«Проблемой года была коррупция». Как Минздрав изменил систему закупок медоборудования и лекарств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика