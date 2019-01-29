Пинский ГРОЧС предупредил об опасности падающих с крыш сосулек и наледи



Свисающие с крыш домов сосульки несут серьезную опасность. Подтаявший днем снег на крышах в ночные часы замерзает, образуя сосульки. В последующем сосульки, подвергаясь постоянным перепадам температур, падают вниз с огромной разрушительной силой и скоростью. Падая «ледяные убийцы» могут, в лучшем случае, повредить фасад здания, припаркованные рядом автомобили, а в худшем – травмировать или убить человека. Такие случаи зимой не редкость.

Главный специалист сектора организации функционирования ГСЧС и ГО Пинского ГРОЧС Вячеслав Данилович в беседе с корреспондентом pinsknews.by привел несколько несчастных случаев, связанных с падением сосулек и наледи:

В феврале прошлого года у входа в центральный универмаг в Гомеле на молодую женщину упал кусок наледи, сорвавшийся с крыши здания. Пострадавшая получила ушиб головы. 17 января 2019 года произошло обрушение стропильных систем кровель зданий в д. Богушово Минского района и в г. Борисове. При обрушении поликарбонатной кровли деревянной беседки на территории частного домовладения в д. Острошицы Логойского района Минской области травмирован ребенок.

Чтобы обезопасить себя и своих близких следует соблюдать простые правила:

Выходя из подъезда дома, прислушайтесь, нет ли сверху подозрительного шума падающего льда.

Посмотрите вверх, не нависают ли над вами наледи или сосульки на крышах.

Если вы увидели угрожающую опасность, немедленно сообщите в соответствующие органы, работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. По возможности, обходите места возможного обрушения.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не оставляете детские коляски, автомобили вблизи зданий на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

Для того, чтобы люди не рисковали своим здоровьем, жизнью и имуществом все субъекты хозяйствования независимо от форм собственности, руководители предприятий и организаций в соответствии с п. 4.5 ТКП 45-1.04-14-2005 «Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения» крыши зданий должны очищать от снега, не допуская образования снежного покрова толщиной более 30 см, с ограждением опасной зоны и вывешиванием на опасных участках соответствующих предупредительных надписей.