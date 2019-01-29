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На несколько лет в колонию отправили пару из Гатово, которая силой выбивала долг у минчанина
30.01.2019 12:56 — Новости Общества | Tut.by
К лишению свободы приговорены двое жителей агрогородка Гатово, которые вывезли должника к гаражу и силой выбивали долг. Об этом
Молодая пара
30-летнего мужчину и его 26-летнюю подругу обвиняли по двум статьям: вымогательство и грабеж.
Как следует из обвинения, они нанесли потерпевшему не менее 23 ударов по голове и телу. И требовали 5500 тысяч рублей, но только нашли и забрали вещей на 350 рублей.
В итоге фигурант осужден на 4,5 года лишения свободы в колонии и усиленного режима, а его подруга — на 3 года в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.
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Согласно обвинению, они нанесли не менее 23 ударов своей жертве.
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