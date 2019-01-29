На несколько лет в колонию отправили пару из Гатово, которая силой выбивала долг у минчанина

К лишению свободы приговорены двое жителей агрогородка Гатово, которые вывезли должника к гаражу и силой выбивали долг. Об этом сообщает пресс-служба суда Заводского района Минска.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Молодая пара угодила за решетку после того, как по просьбе знакомого пыталась выбить долг у мужчины в октябре 2018-го. После неудачного разговора они затолкали жертву в машину и привезли к гаражу, где пытались затолкать потерпевшего в подвал — но тот оказал сопротивление. После этого угрозами молодые люди пыталась получить деньги через мать потерпевшего, но и это им не удалось.

30-летнего мужчину и его 26-летнюю подругу обвиняли по двум статьям: вымогательство и грабеж.

Как следует из обвинения, они нанесли потерпевшему не менее 23 ударов по голове и телу. И требовали 5500 тысяч рублей, но только нашли и забрали вещей на 350 рублей.

В итоге фигурант осужден на 4,5 года лишения свободы в колонии и усиленного режима, а его подруга — на 3 года в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.