Минприроды: виновные за нарушения при строительстве дороги через Ольманские болота были наказаны

Николай Свидинский. Фото из архива

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виновные за нарушения при строительстве дороги через Ольманские болота были наказаны. Об этом сообщил сегодня начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский на пресс-конференции ко Всемирному дню водно-болотных угодий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект (по строительству дороги. - Прим. БЕЛТА) проходил экспертизу, проводились общественные слушания - все эти процессы соблюдались. Но тем не менее, происходит то, что происходит. За те нарушения во время строительства дороги, которые были отмечены, виновные привлечены к ответственности: за незаконный, несанкционированный забор строительного материала, песка, грубо говоря", - рассказал Николай Свидинский.

По словам начальника управления, выявить эти нарушения помогла общественность и природоохранные организации.

Летом прошлого года некоторые экологи недоумевали: зачем вообще строить дорогу через Ольманские болота. Николай Свидинский пояснил ее значение. Без дороги, например, было бы очень сложно тушить возможные пожары на этих территориях. "А если бы Ольманские болота продолжали бы гореть дальше, до зимы, до устойчивого снегового покрова, как это было неоднократно, - задал он риторический вопрос. - Мы получили бы погибшую экосистему, которая восстанавливалась бы не одну сотню лет".-0-