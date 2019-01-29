Минчанин пришел в милицию и сознался в убийстве матери

В столице расследуют убийство 61-летней женщины. О преступлении в милицию заявил ее собственный сын, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вечером 28 января, в понедельник, в Московское РУВД пришел мужчина с чистосердечным признанием: он задушил свою мать. На место выехала следственно-оперативная группа, все подтвердилось.

«По данным следствия, в одной из столичных квартир днем подозреваемый в ходе внезапно возникшей ссоры задушил свою мать», — рассказали в СК.

37-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса. За это преступление грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.