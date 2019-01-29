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«Проблемой года была коррупция». Как Минздрав изменил систему закупок медоборудования и лекарств
30.01.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Министр здравоохранения Валерий Малашко назвал коррупцию проблемой прошлого года и пообещал, что процедуру закупок сделают более прозрачной и понятной. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами перед ежегодной коллегией ведомства.
— Проблемой года была коррупция. И этой части мы на коллегии посвятим особое внимание, в первую очередь говоря о том, какие изменения мы внесли в нормативную документацию, которая регулирует процедуру закупок, делает ее более прозрачной, понятной для всех субъектов этого процесса.
Напомним, 25 июня 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл
По информации Минздрава, для совершенствования процедуры закупок медицинских изделий за счет бюджета разработан специальный регламент, установлен порядок и сроки проведения всех этапов закупок. Предполагается, что это позволит увеличить их эффективность, в том числе за счет расширения конкурентной среды.
Также утверждена инструкция о порядке планирования госзакупок, разработан и утвержден план госзакупок медицинских изделий на этот год с учетом частичной децентрализации закупок некоторых категорий медизделий. Для руководителей организаций здравоохранения увеличили с 500 до 2000 базовых величин (на сегодня с 12 750 рублей до 51 000 рублей) порог для самостоятельного проведения процедуры госзакупки.
Также проводится мониторинг электронных аукционов и закупок из одного источника.
После утверждения результатов закупок дорогостоящего медицинского оборудования специалисты направляют запросы в МВД и КГБ по поводу того, есть ли информация, препятствующей заключению договора.
Валерий Малашко также рассказал, что готовится указ президента о разработке мер по ускоренной регистрации лекарств в Беларуси.
— Мы должны много поработать в следующем году, чтобы значительно уменьшили количество незарегистрированных лекарственных препаратов. В этой части готовится указ главы государства о разработке мер по более ускоренной регистрации лекарств. Здесь мы должны быть более мобильными и открытыми, — сказал он.
По информации Минздрава, систему документооборота при проведении регистрации
Валерий Малашко рассказал и об успехах в отрасли. Например, в прошлом году был рекордно низкий показатель младенческой смертности: 2,4 промилле на 1000 детей. В 2017 году она была 3,2 промилле.
По информации Минздрава, в 2018 году разработали и утвердили 345 новых методов и медицинских технологий. В практику здравоохранения внедрили 799 методов и технологий с высокой социальной значимостью.
Также в прошлом году медики провели тысячи высокотехнологичных операций. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова прооперировали 10 766 пациентов, также выполнили 11 619 оперативных вмешательств. При этом высокотехнологичных и сложных операций − 5648.
Всего за год врачи сделали 17 962 кардиохирургических операций, из них 79,7% в
Более 3 тысяч операций сделали пациентам нейрохирургического профиля, среди них высокотехнологичных — 1799. В РНПЦ травматологии и ортопедии всего провели 5795 операций, из них 1224 высокотехнологичных и 1 452 сложных.
Офтальмологи провели 2814 высокотехнологичных операций.
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Министр здравоохранения Валерий Малашко назвал коррупцию - проблемой прошлого года и пообещал, что процедуру закупок сделают более прозрачной и понятной.
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