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«Проблемой года была коррупция». Как Минздрав изменил систему закупок медоборудования и лекарств

30.01.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр здравоохранения Валерий Малашко назвал коррупцию проблемой прошлого года и пообещал, что процедуру закупок сделают более прозрачной и понятной. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами перед ежегодной коллегией ведомства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Проблемой года была коррупция. И этой части мы на коллегии посвятим особое внимание, в первую очередь говоря о том, какие изменения мы внесли в нормативную документацию, которая регулирует процедуру закупок, делает ее более прозрачной, понятной для всех субъектов этого процесса.

Напомним, 25 июня 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как сообщил 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения белорусский президент, возбуждено 95 уголовных дел, почти 100 человек попали под следствие. По делу были задержаны несколько главврачей больниц, представители крупного бизнеса, высокие чиновники.

По информации Минздрава, для совершенствования процедуры закупок медицинских изделий за счет бюджета разработан специальный регламент, установлен порядок и сроки проведения всех этапов закупок. Предполагается, что это позволит увеличить их эффективность, в том числе за счет расширения конкурентной среды.

Также утверждена инструкция о порядке планирования госзакупок, разработан и утвержден план госзакупок медицинских изделий на этот год с учетом частичной децентрализации закупок некоторых категорий медизделий. Для руководителей организаций здравоохранения увеличили с 500 до 2000 базовых величин (на сегодня с 12 750 рублей до 51 000 рублей) порог для самостоятельного проведения процедуры госзакупки.

Также проводится мониторинг электронных аукционов и закупок из одного источника.
Кроме того, организовывают общественные обсуждение проектов заданий на закупку дорогостоящих медицинских изделий, анализируют архивные цены по ранее проведенным закупкам, цены на аналогичное оборудование в России и странах Европы. При этом через МИД и посольства обращаются к производителям по поводу
недобросовестных посредников и предлагают работать напрямую, а с победителями тендеров ведут переговоры о дополнительных скидках.

После утверждения результатов закупок дорогостоящего медицинского оборудования специалисты направляют запросы в МВД и КГБ по поводу того, есть ли информация, препятствующей заключению договора.

Валерий Малашко также рассказал, что готовится указ президента о разработке мер по ускоренной регистрации лекарств в Беларуси.

— Мы должны много поработать в следующем году, чтобы значительно уменьшили количество незарегистрированных лекарственных препаратов. В этой части готовится указ главы государства о разработке мер по более ускоренной регистрации лекарств. Здесь мы должны быть более мобильными и открытыми, — сказал он.

По информации Минздрава, систему документооборота при проведении регистрации
медизделий оптимизировали. Теперь она исключает контакты экспертов «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» с представителями заявителей.

Валерий Малашко рассказал и об успехах в отрасли. Например, в прошлом году был рекордно низкий показатель младенческой смертности: 2,4 промилле на 1000 детей. В 2017 году она была 3,2 промилле.

По информации Минздрава, в 2018 году разработали и утвердили 345 новых методов и медицинских технологий. В практику здравоохранения внедрили 799 методов и технологий с высокой социальной значимостью.

Также в прошлом году медики провели тысячи высокотехнологичных операций. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова прооперировали 10 766 пациентов, также выполнили 11 619 оперативных вмешательств. При этом высокотехнологичных и сложных операций − 5648.

Всего за год врачи сделали 17 962 кардиохирургических операций, из них 79,7% в
кардиохирургических отделениях областей и Минска. 3710 операций было проведено на открытом сердце.

Более 3 тысяч операций сделали пациентам нейрохирургического профиля, среди них высокотехнологичных — 1799. В РНПЦ травматологии и ортопедии всего провели 5795 операций, из них 1224 высокотехнологичных и 1 452 сложных.

Офтальмологи провели 2814 высокотехнологичных операций.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр здравоохранения Валерий Малашко назвал коррупцию - проблемой прошлого года и пообещал, что процедуру закупок сделают более прозрачной и понятной.
 
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