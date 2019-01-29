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В Минске закончили реконструкцию памятника Калинину, на которую хотели потратить 63 тысячи долларов

30.01.2019 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске закончили реконструкцию памятника Калинину. Спустя три месяца работы с него сняли защитную конструкцию, которую минчане прозвали «парником», заметило «Радыё Свабода».


Памятник Калинину после реконструкции. Фото: svaboda.org

Судя по тендерам, которые объявлял Мингорисполком, ремонт и реставрация памятника должны были обойтись примерно в 63 тысячи долларов, рассказывал TUT.BY. Тендеры не состоялись, но реконструкцию все же провели.

Реконструкция памятника Михаилу Калинину вызвала дискуссии из-за того, что этот советский руководитель активно участвовал в массовых репрессиях, не раз подписывал расстрельные списки.

Председатель «Таварыства аховы помнікаў» Антон Астапович в комментарии для издания «Наша Ніва» рассказывал, что два года назад он, среди участников проекта по реставрации памятника, делал историческую справку. Тогда Антон Астапович предложил добавить табличку, что Калинин имел отношение к массовым политическим репрессиям, но научный руководитель проекта отклонил это предложение.


Памятник Михаилу Калинину во время реконструкции. Фото: Александр Ханин
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске закончили реконструкцию памятника Калинину. Спустя три месяца работы с него сняли защитную конструкцию, которую минчане прозвали «парником», заметило...
 
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