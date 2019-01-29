Вице-премьер, министры и главы госкомитетов проведут в феврале приемы граждан в Совмине

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, руководители министерств и ведомств проведут в феврале личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Вице-премьер Владимир Кухарев проведет прием 6 февраля, председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий - 8 февраля, министр промышленности Павел Утюпин - 13 февраля.

На 15 февраля запланирован прием граждан министром культуры Юрием Бондарем, на 20 февраля - министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 22 февраля, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев - 27 февраля.

Личный прием проводится с 10.00 по ул. Советской, 9, комната 103, контактные телефоны: 8 (017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-