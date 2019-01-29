Порядок допуска к госсекретам определили в Беларуси

Постановление, которым узаконили порядок допуска к госсекретам в государственных органах и других организациях, опубликовано на Национальном правовом портале.

Документ за номером 53 от 25 января 2019 года принят Совмином.

Для получения допуска к документам гражданину необходимо заполнить анкету, указав в ней персональные данные, наличие/отсутствие проблем с законом, информацию о поездках за границу и прочее). Кроме того, понадобится справка о состоянии здоровья и подтверждение согласия на проверку гражданина.

Обращение о допуске к госсекретам будет рассмотрена органами госбезопасности в течение 30 календарных дней с момента его поступления (в отдельных случаях этот срок могут продлить на 15 дней).

При этом работник должен быть ознакомлен о порядке охраны государственных секретов и знать соответствующий закон.