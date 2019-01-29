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Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2018 году была ниже средней зарплаты

30.01.2019 13:43 — Новости Общества | БелТА  
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Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2018 году была ниже средней зарплаты
Фото из архива

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой была ниже средней зарплаты, сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По отчетным данным за 2018 год, средняя цена квадратного метра жилья с государственной поддержкой составила Br841,95 при заданном параметре Br923,16. Обеспечено превышение среднемесячной заработной платы по республике над стоимостью одного квадратного метра жилья с господдержкой, коэффициент соотношения среднемесячной зарплаты к стоимости квадратного метра жилья с господдержкой за 2018 год составил 0,88", - сказал Александр Авраменко.

Он напомнил, что средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу 2019 года должна составить не более Br1020.

Всего в 2018 году в Беларуси введено в эксплуатацию более 3,966 млн кв.м жилья. В том числе для многодетных построено 604 тыс. кв.м. Арендного жилья ввели в эксплуатацию 125 тыс. кв.м при плане 90 тыс. кв.м.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой была ниже средней зарплаты, сообщил сегодня...
 
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