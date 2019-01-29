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В прошлом году у около 50 тысяч белорусов выявили онкозаболевания. Какой рак находят чаще всего

30.01.2019 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом году у около 50 тысяч белорусов медики выявили рак. Всего на
диспансерном учете по раку состоит более 307 тысяч человек, из них пять и более лет — более 160 тысяч.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

По информации Минздрава со ссылкой на предварительные данные белорусского канцер-регистра, в 2018 году медики выявили 48 937 новых случаев рака.

У мужчин наиболее часто диагностировали, исключая базалиому кожи: рак предстательной железы, легкого, колоректальной зоны, желудка, почки, полости рта и глотки. У женщин: рак молочной железы, колоректальной зоны, тела матки, желудка, щитовидной железы и яичников.

Для выявления рака в стране в том числе работает система скрининга — выявление злокачественной опухоли у пациентов без симптомов заболевания. Во время такой программы медики берут группу здоровых людей и обследуют на наличие заболевания. В Беларуси скрининг уже проводят для выявления рака нескольких локализаций: шейки матки, молочной железы, колоректального рака и предстательной железы. Среди всех случаев рака, выявленных у тех, кто проходил скрининг в прошлом году, чаще всего его находили на ранних стадиях. Это в 77,5% случаев от количества диагностированных во время программы.

Например, в прошлом году скрининг рака молочной железы прошла 61 231 женщина в возрасте 50−69 лет. Скрининг рака предстательной железы — 138 670 мужчин в возрасте 50−65 лет. Скрининг колоректального рака прошли 39 950 пациентов.

Перед ежегодной коллегией министр здравоохранения Валерий Малашко рассказал, что в прошлом году значительно расширили внедрение таргетных лекарств для лечения тяжелых случаев раковых заболеваний.

— Это очень дорогостоящие лекарственные препараты. Почти на 10 млн долларов мы увеличили закупку этих препаратов в страну, — заметил он.

В прошлом году прооперировали 10 766 пациентов, у которых выявили рак, выполнили 11 619 оперативных вмешательств, а высокотехнологичных и сложных операций − 5648. В амбулаторных условиях химиотерапевтическое лечение получили 16 287 пациентов, лучевую терапию — 2116 пациентов.

 
 
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В прошлом году у около 50 тысяч белорусов медики выявили рак. Всего на диспансерном учете по раку состоит более 307 тысяч человек, из них пять и более лет - более 160...
 
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