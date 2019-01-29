Петришенко: нужны дополнительные меры для закрепления кадров в здравоохранении

Игорь Петришенко. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо принять дополнительные меры по полному комплектованию и последующему закреплению кадров в здравоохранении, в первую очередь в поликлиническом звене, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам вице-премьера, важно выстроить системную работу с молодыми сотрудниками, обеспечив полномасшабное возрождение и развитие института наставничества и передачи опыта, внедрить соответствующие системы материальных и моральных стимулов. Важно формирование и безусловное соблюдение четких и прозрачных механизмов для карьерного роста и ротации кадров. В постоянном поле зрения руководителей, местных органов власти должны находиться вопросы создания надлежащих жилищных и материально-бытовых условий для медработников.

Наряду с реальными успехами и достижениями в сфере высоких технологий в здравоохранении необходимо повышать качество оказания медпомощи на первичном (амбулаторно-поликлиническом) уровне, отметил Игорь Петришенко. В частности, нельзя медлить с организацией межрайонных центров и центров специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в регионах. При создании таких центров важно все: оснащение, оборудование, подготовка кадров. Режим работы должен удовлетворять потребности населения.

Повышать уровень и качество медицинского обслуживания призвана информатизация отрасли. Для этого в стране внедряется электронный рецепт, единая электронная карта, личный электронный кабинет пациента, расширяются возможности для проведения телемедицинских консультаций.

Кроме того, важнейшая задача - создание вертикали контроля качества оказания медпомощи. Эта система должна стать действенным рычагом повышения качества медпомощи населению, подчеркнул Игорь Петришенко.-0-