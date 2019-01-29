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Проходит отбор кандидатов на поступление в вузы МВД

30.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Абитуриентам и выпускникам 2019 года о своем желании нужно сообщать уже сейчас, т.к. сбор документов и прохождение медкомиссий занимают довольно много времени, а срок подачи заявления о поступлении в специализированные вузы МВД заканчивается 15 апреля.

Желающим нужно обратиться в группу кадров Борисовского РУВД, где можно получить информацию об условиях поступления, требованиях к кандидату, времени и месте проведения медицинских комиссий, собеседований и прочих испытаний.

Поступающие в специализированные вузы МВД должны знать, что они будут сдавать централизованное тестирование по следующим предметам: по русскому или белорусскому языку, иностранному языку и обществоведению.

Курсанты Института и Академии МВД находятся на полном государственном обеспечении: страхование, питание, проживание, обеспечение форменным обмундированием осуществляется за счет бюджетных средств. Среднее денежное довольствие курсанта 1 курса составляет 210 рублей.

Для получения более подробной информации необходимо обращаться по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 14, кабинеты 219, 221, 223. Контактные телефоны: 70 70 70, 70 70 09, 70 70 16, 8029 7742946 (МТС), 8044 7352549 (Велком).

Игорь Альшевский, старший инспектор группы кадров

Борисовского РУВД

 
 
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В Борисовском РУВД готовы оказать консультативную и практическую помощь будущим абитуриентам, желающим поступить в учебные заведения системы МВД Республики...
 
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