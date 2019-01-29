Как уберечься от ОРИ и гриппа?

- при кашле и чихании необходимо использовать носовой платок, предпочтительнее применять одноразовые бумажные платки, которые выбрасывают сразу после использования;
- при отсутствии носового платка, простуженные лица должны чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони, т.к. традиционное прикрывание рта ладонью приводит к распространению инфекции через руки и предметы обихода;
- важно часто и тщательно мыть руки с мылом и стараться не прикасаться руками к губам, носу и глазам;
- по возможности, избегать массового скопления людей;
- проводить систематическое проветривание квартиры и служебного помещения;
- чаще совершать прогулки на свежем воздухе, в парках,
скверах (правильная регуляция дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает работу системы кровообращения, закаливает организм).
При появлении первых признаков заболевания оставайтесь дома и сразу обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Соблюдайте постельный режим, используйте средства индивидуальной защиты, употребляйте по больше жидкости, регулярно проветривайте помещение в котором находитесь.
Врач-интерн отдела эпидемиологии
ГУ «Борисовский зональный центр
гигиены и эпидемиологии» А.В. Нарбут