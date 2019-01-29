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Как уберечься от ОРИ и гриппа?

30.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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  • при кашле и чихании необходимо использовать носовой платок, предпочтительнее применять одноразовые бумажные платки, которые выбрасывают сразу после использования;
  • при отсутствии носового платка, простуженные лица должны чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони, т.к. традиционное прикрывание рта ладонью приводит к распространению инфекции через руки и предметы обихода;
  • важно часто и тщательно мыть руки с мылом и стараться не прикасаться руками к губам, носу и глазам;
  • по возможности, избегать массового скопления людей;
  • проводить систематическое проветривание квартиры и служебного помещения; 
  • чаще совершать прогулки на свежем воздухе, в парках,

скверах (правильная регуляция дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает работу системы кровообращения, закаливает организм).

При появлении первых признаков заболевания оставайтесь дома и сразу обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Соблюдайте постельный режим, используйте средства индивидуальной защиты, употребляйте по больше жидкости, регулярно проветривайте помещение в котором находитесь.

Врач-интерн отдела эпидемиологии                                         

ГУ «Борисовский зональный центр

гигиены и эпидемиологии»  А.В. Нарбут

 
 
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Насморк, головная боль, температура, разбитое состояние… По статистике 95% всех инфекционных заболеваний — это так называемые «простуды», а точнее — ОРИ и грипп. Но...
 
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