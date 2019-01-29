Карпенко: школа и семья должны взаимодействовать в подготовке детей к самостоятельной жизни

Игорь Карпенко. Фото из архива

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа и семья должны взаимодействовать в подготовке детей к самостоятельной жизни, подчеркнул в беседе с журналистами министр образования Игорь Карпенко, который сегодня провел личный прием граждан в Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во время приема граждан поднимались как частные, так и общие вопросы. К примеру, один из обратившихся выступил с предложением об издании коллекционного альбома для наклеек историко-культурных деятелей и событий, житель Молодечно инициировал введение уроков о семье и религиозного образования в школе. Значительное внимание было уделено вопросам профилактики распространения наркотиков среди несовершеннолетних.

Как подчеркнул Игорь Карпенко, нередко родители смещают акцент в воспитании детей в сторону системы образования, не задумываясь, что эта работа должна проводиться в тесном взаимодействии всех заинтересованных. "Мы сегодня ориентируем систему образования на работу с семьей. При этом должно быть желание самих родителей работать над собой, понимать своего ребенка, воспитывать своим примером. Школа и семья должны выступать заинтересованными субъектами в подготовке к самостоятельной жизни подрастающего поколения. Только тогда будет эффект", - сказал он.

Министр отметил, что будет не лишним во время родительских собраний обсуждать не только текущие школьные вопросы, но и приглашать заинтересованных специалистов по выбранной актуальной теме. "Это широко практиковалось в советские годы. Кстати, многие школы и сегодня это используют. У нас есть и методики, и специалисты, которые могут проконсультировать по вопросам семьи. Мы сторонники того, чтобы на родительских собраниях в том числе обсуждались вопросы, как семья влияет на воспитание подрастающего поколения", - добавил Игорь Карпенко.

Он рассказал, что на прием люди приходят с абсолютно разными проблемами, часто личного характера, но каждый из них должен получить ответ на интересующий их вопрос. "Здесь нет мелочей, даже если эти вопросы должны были быть решены на уровне местных органов управления образования, все равно мы их всех выслушиваем, проанализируем их обращения. Даже сам посыл вопросов иной раз дает повод для того, чтобы задуматься над теми или иными управленческими решениями, либо какими-то мероприятиями, которые должны быть проведены. В этом, наверное, и есть суть открытости власти и государства для народа", - резюмировал министр.-0-