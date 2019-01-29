«Дети перестали бояться заявлять о педофилии». В Борисове мужчину подозревают в развратных действиях

Только спустя много лет после преступления потерпевшая решилась рассказать всю правду — отчим подружки совратил ее, когда она была маленькой. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.



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Проанализировав работу за последнее время, прокуратура Борисовского района пришла к выводу: дети, жертвы педофилии, перестали бояться людей в форме. Если раньше они замыкались в себе, то сейчас охотнее идут на контакт.

— На встречах с подростками объясняем, как себя вести в ситуации, когда к ним пристают взрослые, проявляют интерес. Мы отмечаем, дети стали меньше бояться огласки, неудобной ситуации, перестали стесняться заявлять о педофилии. Они открыто говорят о совершенных в отношении их преступлениях, — рассказывает TUT.BY Наталья Ленартович, официальный представитель прокуратуры Борисовского района.

Общаясь с сотрудниками правоохранительных органов, жертвы рассказывают, почему решили прервать молчание. Они видят, как строго наказывают педофилов. А еще раньше присутствовал страх, что взрослые не всегда могут поверить их словам.

— Результатом работы послужило возбуждение очередного уголовного дела в отношении 50-летнего неработающего мужчины. Он использовал беспомощное состояние малолетней. В настоящий момент подозреваемый задержан, Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по.3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера), — говорит Наталья Ленартович.

Потерпевшей вот-вот исполнится 18 лет. Только спустя несколько лет после того, что с ней сделал отчим подруги, девушка решила все рассказать. Кстати, подозреваемый уже был судим за педофилию. Во время предварительного расследования предстоит выяснить, как с ним сотрудники правоохранительных органов проводили работу, если он снова переступил черту закона.