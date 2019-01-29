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Профилактика детского травматизма

30.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Профилактика детского травматизма

Детский возраст — время новых открытий, активных игр, захватывающих событий и, к сожалению, распространенных детских травм. Травмы могут быть незначительными, а могут и серьезно угрожать здоровью и жизни маленьких непосед. Поэтому главной задачей родителей, учителей и воспитателей является профилактика детского травматизма.

Количество детских травм резко возрастает в период школьных каникул, выходных и праздничных дней, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности.

Чаще травмы возникают дома и на улице; реже травмы связаны с городским транспортом, со случаями в школе, во время занятий спортом еще реже наблюдаются утопления и отравления.

Так, 09.01.2019 в учреждение здравоохранение «Полоцкая ЦГБ-2» с диагнозом: ОЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени, перелом височной кости (?), отогемоликворея справа, доставлен ученик 4-го класса СШ № 3 г. Полоцка. Установлено, что телесные повреждения он получил, ударившись об дерево во время катания с горки на тюбинге.

05.01.2019 в учреждение здравоохранение «ВОКБ» из квартиры по месту жительства с диагнозом: термический ожог ягодиц, обеих бедер, половых органов, термический ожог нижней половины туловища, доставлен воспитанник УО «Должанский ясли-сад». Установлено, что телесные повреждения он получил по месту жительства в результате опрокидывания на себя кастрюли с бульоном, стоявшей на газовой плите.

01.01.2019 в учреждение здравоохранение «ВОДКБ» с диагнозом: взрывная травма правой кисти, открытый перелом ногтевой фаланги первого пальца правой кисти, открытый перелом бугристости ногтевой фаланги второго и третьего пальцев, рваные раны кисти доставлен ученик 4-го класса СШ № 38.

Причины травм:

1.Беспечность взрослых — когда взрослый человек ошибочно считает, что ничего страшного не произойдет (автотравмы либо домашний травматизм).

2.Халатность взрослых — невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными лицами и родителями своих обязанностей.

3.Недисциплинированность детей (более25% случаев).

  1. Несчастные случаи — непредвиденные события, когда никто не виноват (2%).

5.Убийства – чаще страдают дети до года.

6.Самоубийства (5%) – подростки 10-15 лет.

7.Прочие причины(10% случаев).

Обеспечить максимальную безопасность ребенка — основная цель родителей и лиц, которые отвечают за детей. Мы не можем уберечь наших маленьких шалунов от несчастных случаев на 100%, но основные меры профилактики знать и выполнять должен каждый:

  • Учите ребенка безопасности с самого малого возраста, проводите беседы с детьми, рассказывайте о травмах и их последствиях, приводите примеры.
  • Чем меньше малыш, тем больше времени его нельзя упускать из вида. Всегда будьте уверены и проверяйте, чтобы острые предметы, химия, кипяток, огонь и прочие опасности были недоступны для детей.
  • Проверяйте знания детей-школьников о правилах дорожного движениях, поведения на улице, безопасности в школе, на спортивных секциях.
  • Учите детей, что нужно делать, если травма уже произошла.
  • Перед выходом ребенка в сад, школу, на прогулку, убедитесь, что его обувь, одежда и игрушки не могут стать причинами травмы (развязавшийся шнурок на обуви, отколовшаяся пуговица, неисправный зонт, посторонние предметы в карманах и т. п.).

Нужно помнить, что избежать детских травм намного проще, чем исправлять печальные последствия. Профилактика детского травматизма должна стать частью вашего образа жизни, и тогда ваши дети будут максимально защищены от окружающих опасностей.

 

 

Инспекция по делам несовершеннолетних

Верхнедвинского РОВД.

 
 
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