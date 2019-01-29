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Пособия на детей повышаются с 1 февраля (инфографика)
30.01.2019 —
Новости Общества
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Кировец
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Пособия на детей повышаются с 1 февраля (инфографика)
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