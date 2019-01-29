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Ложное банкротство «Тройки». В Молодечно завели дело против учредителя и владельца ТЦ

30.01.2019 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении учредителя ООО «Торговый дом «Тройка» и владельца здания одноименного ТЦ, расположенного в Молодечно, возбуждено уголовное дело по преднамеренному банкротству, рассказал МЛЫН.BY заместитель прокурора Молодечненского района Александр Васюта.

ТЦ «Тройка» — трехэтажный корпус бывшего завода «Электромодуль». В нем сейчас размещены магазины и торговые точки индивидуальных предпринимателей.

— Дело возбудил Молодечненский районный отдел Следственного комитета по ч. 1 ст. 240 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Преднамеренная экономическая несостоятельность /банкротство/). По предварительным данным, фигурант умышленно создал свою неплатежеспособность в личных интересах. По одной из версий, в последнее время он сдавал в торговом центре площади, оплата за аренду которых по документам была мизерной. Реальный доход от аренды предстоит выяснить.

По словам Александра Васюты, следователи в рамках уголовного дела проверяют деятельность собственника «Тройки». Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении него не применялась.

Профсоюзный активист предпринимателей, член совета РОО «Перспектива» Дмитрий Запуняко рассказал, что на всех трех этажах в «Тройке» идет торговля. Работают магазины и предприниматели.

— Знаем только, что здание через аукцион выставлено на продажу. Когда придет новый собственник, возможно, что-то изменится, — сказал Дмитрий Запуняко.

Санкции первой части статьи 240 УК — штраф или лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
 
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ТЦ «Тройка» - трехэтажный корпус бывшего завода «Электромодуль». В нем сейчас размещены магазины и торговые точки индивидуальных предпринимателей.
 
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