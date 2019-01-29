|
Ложное банкротство «Тройки». В Молодечно завели дело против учредителя и владельца ТЦ
30.01.2019 16:34 — Новости Общества | Tut.by
В отношении учредителя ООО «Торговый дом «Тройка» и владельца здания одноименного ТЦ, расположенного в Молодечно, возбуждено уголовное дело по преднамеренному банкротству,
ТЦ «Тройка» — трехэтажный корпус бывшего завода «Электромодуль». В нем сейчас размещены магазины и торговые точки индивидуальных предпринимателей.
— Дело возбудил Молодечненский районный отдел Следственного комитета по ч. 1 ст. 240 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Преднамеренная экономическая несостоятельность /банкротство/). По предварительным данным, фигурант умышленно создал свою неплатежеспособность в личных интересах. По одной из версий, в последнее время он сдавал в торговом центре площади, оплата за аренду которых по документам была мизерной. Реальный доход от аренды предстоит выяснить.
По словам Александра Васюты, следователи в рамках уголовного дела проверяют деятельность собственника «Тройки». Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении него не применялась.
Профсоюзный активист предпринимателей, член совета РОО «Перспектива» Дмитрий Запуняко рассказал, что на всех трех этажах в «Тройке» идет торговля. Работают магазины и предприниматели.
— Знаем только, что здание через аукцион выставлено на продажу. Когда придет новый собственник, возможно, что-то изменится, — сказал Дмитрий Запуняко.
Санкции первой части статьи 240 УК — штраф или лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ТЦ «Тройка» - трехэтажный корпус бывшего завода «Электромодуль». В нем сейчас размещены магазины и торговые точки индивидуальных предпринимателей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)