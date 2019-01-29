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О фактах нарушения Правил электроснабжения в Пинском районе сообщайте по телефонам сельского РЭС: 33-19-28 и 33-02-11

30.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Жизнь человека, работа предприятий, производство всех видов товаров и продукции невозможны без применения электрической энергии. Наше государство предоставляет право гражданам, предприятиям, организациям всех форм собственности потреблять электрическую энергию.

О фактах нарушения Правил электроснабжения в Пинском районе сообщайте по телефонам сельского РЭС: 33-19-28 и 33-02-11
Как пояснили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, основным правовым документом, регулирующим взаимоотношение сторон при снабжении электроэнергией, является договор между потребителем (абонентом) и энергоснабжающей организацией. Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения договоров на снабжение электрической энергией, а также условия и правила отпуска электрической энергии определяются Правилами электроснабжения.

Абонентами могут быть как бытовые потребители (граждане, владельцы жилых домов и квартир), так и юридические лица (предприятия, организации, садовые товарищества, гаражные и жилищные кооперативы). В соответствии с договором энергоснабжающая организация особое внимание уделяет своевременному расчету за потребленную электроэнергию и ее рациональному использованию. Для этих целей регулярно проводятся рейдовые проверки электроустановок и средств учета потребителей, бытовых абонентов службами Пинского сельского РЭС.

При обнаружении у потребителя нарушения схемы подключения расчетного электросчетчика, его повреждения или срыва пломб, устройства электропроводок, не предусмотренных проектом, самовольного подключения электроприборов и оборудования, составляется акт о выявленных нарушениях. На основании акта рассчитывается сумма ущерба по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат исходя из мощности электроприемников, подключенных безучетно, либо максимально допустимого тока проводника, которым выполнено безучетное подключение или номинального тока защитного аппарата.

Дополнительно информация передается в органы Госэнергонадзора для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Так, по Пинскому району, за 2018 год составлено 209 актов о нарушении Правил электроснабжения на сумму 114,156 тысячи рублей, что составляет 516,7 тыс. кВт/ч потребленной электроэнергии.

После составления акта на основании Правил электроснабжения энергоснабжающая организация требует от потребителя произвести вынос прибора учета на границу земельного участка.

Позвонив по телефону (0165) 33-19-28, 33-02-11 вы сможете сообщить о факте нарушения Правил электроснабжения. Прием звонков производится анонимно, вся сообщаемая информация записывается и проверяется специалистами филиала Пинские ЭС.

Уважаемые граждане, руководители предприятий и организаций! Своевременно производите оплату за потребленную электрическую энергию, не совершайте незаконные действия с целью хищения электрической энергии, избегая тем самым административной ответственности и отключения от сетей электроснабжения! Строго соблюдайте правила электробезопасности при работе в электроустановках и при нахождении вблизи энергетических объектов, на производстве и в быту!

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