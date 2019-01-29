|
О фактах нарушения Правил электроснабжения в Пинском районе сообщайте по телефонам сельского РЭС: 33-19-28 и 33-02-11
30.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
>
Жизнь человека, работа предприятий, производство всех видов товаров и продукции невозможны без применения электрической энергии. Наше государство предоставляет право гражданам, предприятиям, организациям всех форм собственности потреблять электрическую энергию.
Абонентами могут быть как бытовые потребители (граждане, владельцы жилых домов и квартир), так и юридические лица (предприятия, организации, садовые товарищества, гаражные и жилищные кооперативы). В соответствии с договором энергоснабжающая организация особое внимание уделяет своевременному расчету за потребленную электроэнергию и ее рациональному использованию. Для этих целей регулярно проводятся рейдовые проверки электроустановок и средств учета потребителей, бытовых абонентов службами Пинского сельского РЭС.
Дополнительно информация передается в органы Госэнергонадзора для привлечения нарушителей к административной ответственности.
После составления акта на основании Правил электроснабжения энергоснабжающая организация требует от потребителя произвести вынос прибора учета на границу земельного участка.
Позвонив по телефону (0165) 33-19-28, 33-02-11 вы сможете сообщить о факте нарушения Правил электроснабжения. Прием звонков производится анонимно, вся сообщаемая информация записывается и проверяется специалистами филиала Пинские ЭС.
Уважаемые граждане, руководители предприятий и организаций! Своевременно производите оплату за потребленную электрическую энергию, не совершайте незаконные действия с целью хищения электрической энергии, избегая тем самым административной ответственности и отключения от сетей электроснабжения! Строго соблюдайте правила электробезопасности при работе в электроустановках и при нахождении вблизи энергетических объектов, на производстве и в быту!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)