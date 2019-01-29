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Больше храмов - крепче вера? Как Минск прирастает церквями

30.01.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Культовые сооружения разных религий и конфессий особенно активно строятся в Минске в последние двадцать лет. Как и почему церквей становится больше? Влияет ли их количество на религиозность белорусов? С помощью карт и религиоведа разбирался TUT.BY.


Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на улице Притыцкого

В ближайшие годы в Минске станет вполовину больше храмов

На карте Минска 1984 года были всего три храма: Свято-Духов кафедральный собор, церковь Александра Невского, Кальварийский костел.

Религиовед, сотрудник Института философии НАН Беларуси Наталия Кутузова объясняет, как вышло, что советская идеология атеизма допускала работу этих храмов.

— «Допускала» — это слишком мягко сказано. Тема репрессий религиозных служителей в советское время сейчас неплохо раскрыта в исторической литературе. Храм Александра Невского расположен на территории Военного кладбища — это фактически национальный некрополь, Костел Воздвижения Святого Креста на Кальварии открыли в 1980 году и до сих пор нет точного ответа почему. Одним из мотивов называют Олимпиаду-80 и стремление хорошо выглядеть перед многочисленными иностранцами. Что касается Свято-Духова cобора, то богослужения в нем начались с 1942 года и не прекращались, а с 1961 у него был статус кафедрального собора Минской епархии. Вспомните еще историю костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в деревне Красное Молодечненского района, который тоже не закрывался властями, но служители культа и верующие испытывали сильнейшее давление.

С отказом от коммунистической идеологии интерес к религии вернулся, начали возрождаться и церкви. По картам хорошо видно, что больше всего храмов в белорусской столице прибавилось именно в последние 20 лет.

Сейчас, по официальным данным, в Минске 58 культовых сооружений.



Больше всего в Минске православных церквей (32), на втором месте — римско-католические храмы (их 11). Еще есть три молитвенных дома религиозных общин евангельских христиан баптистов, пять молитвенных домов христиан веры евангельской. Свой молитвенный дом есть у христиан адвентистов седьмого дня, есть в Минске и одна новоапостольская церковь.

Кроме того, в столице работают две синагоги и мечеть.

В ближайшее время в Минске появятся еще 25 культовых сооружений. Сейчас строящимися обозначены 16 православных церквей и 9 римско-католических костелов.

Чего нет на карте?

Культовые сооружения считать непросто: часто еще до возведения большого храма община собирается в более простом помещении, которое активно используют для молитв. Например, еще до постройки мечети в Минске мусульмане молились в приспособленной под храм строительной бытовке.

Кроме того, TUT.BY нашел немало храмов, у которых официально нет статуса культовых сооружений. На карту их мы не добавляли, а это могло бы прибавить как минимум 30 объектов разных религий и конфессий.

Например, на Руссиянова есть аж две временные церкви, одна из них находится в здании «Белпочты» (Руссиянова, 9). Таких православных церквей, официально находящихся не в культовых зданиях, как минимум еще 11.

Похожая история и с протестантами: их здания не всегда имеют статус культовых.

По закону, богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии проводятся без препятствий не только в культовых зданиях, но и в «иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей».

Исполкомы могут разрешить проводить богослужения, религиозные обряды и ритуалы и в помещениях, специально для этого не предназначенных. Собираются верующие и в актовых залах, и даже на стадионах: в 2015 году евангелисты молились на «Чижовка-Арене».

Больше храмов — крепче вера?

— А что в стране с верой? Сильно ли белорусы верят в бога? Больше храмов — крепче вера? Работает ли такая зависимость?

Наталия Кутузова ссылается на данные многочисленных исследований (в том числе исследование НИСЭПИ), которые проводились в 2000−2010 годах.

Церковь прихода храма святого Иоанна Кронштадского расположилась в здании физкультурно-оздоровительного центра на улице Саперов в Минске

— В Беларуси относительно высокая степень декларируемой религиозности населения. 70−90% белорусов считают себя религиозными, но только 11,5% населения активны в религиозном плане. Раз в месяц и чаще церковь посещали 90,9% протестантов, 55% католиков и только 22% православных.

Из того большинства белорусов, которые называют себя религиозными, 60−80% относят себя к православным (а это 50−65% от всего населения), 8−12% к католикам (а это 7−9% населения) и 0,6−1% к протестантам (около 0,5−0,7% населения), 0,1−0,5% — к иудеям (0,2% населения), 0,1−0,5% к мусульманам (0,2% населения), раскладывает цифры по полочкам эксперт.

Религиовед добавляет, что в молодежной среде наблюдается значительный рост приверженцев католицизма и некоторый рост интереса к исламу.

Католический костел Святого Духа на Голодеда

— Важно то, что в Минске уже десять лет назад верующие были практически полностью удовлетворены наличием культовых зданий, в 2006—2007 годах это зафиксировали социологические исследования религиозности.

Любопытно, что число протестантских церквей (в культовых зданиях) в Минске сравнимо с числом римско-католических. Неожиданно, если вспомнить, что протестантами себя называют не больше процента населения.

Протестантская церковь «Свет Евангелия» на улице Яна Райниса в Минске

— Протестантских общин больше, — объясняет Наталия Кутузова. — Особенность в том, что протестанты регистрируют общины при наличии регистрационной нормы — 20 человек, в отличие от православных и католиков, общины которых могут достигать нескольких сотен человек. Такая точность и методичность вызвана довольно сложными условиями, которые власти создают для протестантов, отказывая им в регистрации, запрашивая дополнительные документы, отказывая в установлении партнерских отношений в области социально значимых проектов, мотивируя отказ отсутствием соглашения о сотрудничестве. Например, с БПЦ такое заключено.

При всей декларируемой религиозности населения Беларусь одна из стран, где религия в наименьшей степени влияет на повседневную жизнь общества. В 2009 году наша страна занимала по этому показателю 11-е место из 114 стран в обзоре Gallup, американского института общественного мнения, добавляет Наталия Кутузова.

Больше денег — больше строек

На то, чтобы построить полноценный храм, нужно немало денег.

«Сколько стоит построить церковь в Беларуси? По-разному. Это примерно как построить дом. Зависит от размеров, начинки, обустройства территории и так далее. Храм может обойтись от нескольких сотен тысяч долларов до нескольких миллионов. Я не хочу раскрывать наш объем пожертвований, но это цифра с пятью нулями», — рассказывал TUT.BY осенью 2018 года один из меценатов.

Минский храм-памятник во имя Всех святых, самый высокий храм в Беларуси

Религиовед Наталия Кутузова отмечает, что пожертвования — важный источник для строительства церквей, но не всегда это пожертвования именно прихожан.

— У нас сложилась практика оказания помощи православным приходам. Местные органы власти и организации, причем далеко не всегда добровольно, помогают приходам приобретать предметы культа, например, колокола… Практически каждый приход, который возводит храм, обращается в местные органы власти за помощью. При поддержке государственных органов, организаций и спонсоров в регионах реставрированы, построены и строятся десятки храмов. Предприятия и органы власти помогают православным общинам деньгами, стройматериалами, техникой.

Сооружения на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Новинках, Минск

Если объект очень значимый, его могут включить в государственную инвестиционную программу. Так нередко происходит с объектами, которым нужна реставрация.

— Я не знаю последних цифр, связанных с бюджетным финансированием строительства и реставрации культовых зданий, но считаю, что эти данные, как и любые другие, должны быть открыты и доступны для налогоплательщиков, среди которых, кстати, есть и верующие других религий, и атеисты, — отмечает Наталия Кутузова.

Добавим, что при активном возведении православных церквей, например, единственная в Минске мечеть успела побыть долгостроем. В 1992 году спонсировать стройку мечети начала Саудовская Аравия, но денег не хватило, достроили церковь благодаря поддержке Турции.

— Активное строительство культовых религиозных объектов — тенденция только для Минска, или это характерно для всей Беларуси?

— Для всей Беларуси, однако тут надо смотреть по степени удовлетворенности религиозного населения. Можно, конечно, заимствовать в Москве практику строительства православных храмов «шаговой доступности», но даже там это трактуется как полная недальновидность и некомпетентность властей и игнорирование общественных интересов. Компромисс можно найти только при публичных дискуссиях при участии органов власти и религиозных организаций. Например, католический храм, который планировали построить в Котовке, будут строить в другом месте (из-за протестов «зеленых» и местных жителей. — Прим. TUT.BY): сквер и зеленая зона отдыха нужна и для нерелигиозных людей тоже.

Костел святого Иоанна Крестителя на улице Плеханова в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Культовые сооружения разных религий и конфессий особенно активно строятся в Минске в последние двадцать лет. Как и почему церквей становится больше? Влияет ли это...
 
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