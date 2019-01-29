За прошлый год белорусы заплатили почти 65 млн долларов штрафов по «административке»

139 миллионов рублей — столько заплатили белорусы за административные правонарушения в прошлом году, следует из статистики МВД за прошлый год. Больше всего наказывали за нарушения правил на дороге и распитие алкоголя на улице. А вот количество преступлений немного сократилось.



Снимок носит лишь иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В целом по стране за прошлый год зарегистрировано более 4 млн административных правонарушений, которые повлекли взыскания. Больше всего — за превышение скорости (1,9 млн взысканий), распитие спиртного в общественном месте (302 тысячи случаев), мелкое хулиганство (55 тысяч) и избиения (45 тысяч).

Общая сумма штрафов составила 139 млн рублей, что почти на 6 миллионов больше, чем в предыдущем году.

По вине пьяных водителей произошло 289 аварий. А еще более 20 тысяч белорусов были наказаны за езду после употребления спиртного.

Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 84 тысячи преступлений, что на 2,9% меньше, чем годом раньше.

Больше всего их случилось в столице — то есть каждое пятое по стране, а всего почти 17 тысяч. С Минском могут сравниться по числу разве что вся Минская или Гомельская область (16 и 13 тысяч соответственно). В остальных почти поровну, в районе 9 тысяч.

Как и прежде самые «популярные» — кражи, которые составляют почти треть от всех преступлений в Беларуси, более 29 тысяч.

Дальше следуют наркотики: примерно 5 тысяч — это преступления, связанные с ними, а еще 4,6 тысячи — непосредственно оборот запрещенных веществ (с целью сбыта в половине случаев). Дальше следует мошенничество и хулиганство, по 4 тысячи.

Убийств и покушений на убийство в прошлом году произошло 311. Еще 723 — избиений, а также 152 изнасилования или покушений на изнасилование.

В 2018 году на 4% вырос уровень взяточничества — зарегистрировано 1999 фактов получения взяток, еще примерно по 800 — служебных подлогов и хищений путем присвоения или растраты. На злоупотреблении полномочиями попадались почти 300 раз, а на хищениях таким образом — еще более 700.

Почти на 20% сократилось число экономических преступлений, отметили в МВД.

Фигурантами уголовных дел (расследование по которым окончили в 2018-м) чаще всего становились безработные или те, кто нигде не учится (28 из 46 тысяч), уже судимые (17 тысяч человек) или пьяные (12 тысяч). На преступлениях «попались» еще 1,5 тысячи детей или подростков.

За год к уголовной ответственности привлечено почти 42 тысячи белорусов. В целом, по состоянию на 1 января, в местах лишения свободы содержалось около 33 тысяч человек (из них 237 несовершеннолетних).