Состоялось совещание идеологического актива района

В картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко прошло очередное совещание с идеологическим активом района, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов.

Как отметил заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, большая часть идеологического актива района – люди опытные, работающие не первый год, поэтому поле для эффективной и продуктивной деятельности им хорошо известно. Тем не менее, есть важные задачи на перспективу, над решением которых нужно работать уже сегодня.

В ходе совещания была проанализирована работа мобильной группы райисполкома, поднята тема прохождения работниками предприятий и организаций района профилактических осмотров в 2019 году и другие не менее важные вопросы.





















Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.