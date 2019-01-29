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Состоялось совещание идеологического актива района

30.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко прошло очередное совещание с идеологическим активом района, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов.

Как отметил заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, большая часть идеологического актива района – люди опытные, работающие не первый год, поэтому поле для эффективной и продуктивной деятельности им хорошо известно. Тем не менее, есть важные задачи на перспективу, над решением которых нужно работать уже сегодня.

В ходе совещания была проанализирована работа мобильной группы райисполкома, поднята тема прохождения  работниками предприятий и организаций района профилактических осмотров в 2019 году и другие не менее важные вопросы.

Состоялось совещание идеологического актива района
Состоялось совещание идеологического актива района
Состоялось совещание идеологического актива района
Состоялось совещание идеологического актива района
Состоялось совещание идеологического актива района
Состоялось совещание идеологического актива района
Состоялось совещание идеологического актива района
Состоялось совещание идеологического актива района
Состоялось совещание идеологического актива района

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

 
 
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В картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко прошло очередное совещание с идеологическим активом района, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов. ...
 
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