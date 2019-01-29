Суд над главредом TUT.BY начнется 12 февраля

Дело главного редактора будет рассматривать суд Заводского района Минска, процесс будет вести судья Александр Петраш.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Процесс над главным редактором TUT.BY Мариной Золотовой начнется 12 февраля. Дело будет рассматривать суд Заводского района Минска. Однако скорее всего процесс пройдет в здании суда Московского района Минска, где есть помещения просторнее, сообщала в фейсбуке официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова. Впервые в истории современной Беларуси будут судить главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью.

Напомним, Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БЕЛТА», остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

Главреда TUT.BY обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Изначально Марина Золотова также подозревалась по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК Беларуси. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. Из всех подозреваемых Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БЕЛТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой было прекращено « в связи с несовершением преступления ».

СК дважды отказал Золотовой в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания . Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.