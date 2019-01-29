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Суд над главредом TUT.BY начнется 12 февраля
30.01.2019 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Дело главного редактора будет рассматривать суд Заводского района Минска, процесс будет вести судья Александр Петраш.
Процесс над главным редактором TUT.BY Мариной Золотовой начнется 12 февраля. Дело будет рассматривать суд Заводского района Минска. Однако скорее всего процесс пройдет в здании суда Московского района Минска, где есть помещения просторнее, сообщала в фейсбуке официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова. Впервые в истории современной Беларуси будут судить главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью.
Напомним, Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БЕЛТА», остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.
Главреда TUT.BY обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.
Изначально Марина Золотова также подозревалась по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК Беларуси. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. Из всех подозреваемых Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БЕЛТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой было прекращено «
СК дважды
Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли
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Дело главного редактора будет рассматривать суд Заводского района Минска, процесс будет вести судья Александр Петраш.
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