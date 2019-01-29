63 фигуранта - из коммерческих структур. Генпрокуратура о том, кто проходит по «делу медиков»

Суды рассматривают уголовные дела о коррупции в системе здравоохранения. TUT.BY поинтересовался в Генпрокуратуре, сколько фигурантов на сегодняшний момент в громком деле? И кому была изменена мера пресечения?



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

21 декабря 2018 года генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что по «делу медиков» еще « большое количество людей остается под стражей ». И пообещал TUT.BY предоставить более точную информацию позже. На следующий день в ведомство был направлен запрос со следующими вопросами: сколько обвиняемых и подозреваемых по данному делу? сколько фигурантов остается в СИЗО? кому во время предварительного расследования была изменена мера пресечения? сколько среди обвиняемых врачей, бизнесменов и руководителей?

— Комитет государственной безопасности ведет предварительное следствие по 4 уголовным делам, в рамках которых 93 человека имеют процессуальные статусы обвиняемых и подозреваемых: 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур, — такой ответ на вопросы мы получили сегодня, 30 января, за подписью начальника отдела информации Анжелики Курчак.

Впервые о громком деле, напомним, рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик летом 2018 года. По его словам, суммы взяток доходили до 350 тысяч долларов , комитет задержал тридцать трех чиновников из сферы здравоохранения. Задержания продолжались, но некоторые фигуранты успели выйти на свободу (им изменили меру пресечения) и вернуться на работу, только уже в другом статусе. Например, не главного, а рядового врача. За решеткой оказались не только сотрудники здравоохранения, но и руководили, сотрудники коммерческих структур. По версии следствия, они давали врачам взятки, чтобы учреждение закупало их оборудование.