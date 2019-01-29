|
63 фигуранта - из коммерческих структур. Генпрокуратура о том, кто проходит по «делу медиков»
30.01.2019 18:08 — Новости Общества | Tut.by
Суды рассматривают уголовные дела о коррупции в системе здравоохранения. TUT.BY поинтересовался в Генпрокуратуре, сколько фигурантов на сегодняшний момент в громком деле? И кому была изменена мера пресечения?
21 декабря 2018 года генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что по «делу медиков» еще «
— Комитет государственной безопасности ведет предварительное следствие по 4 уголовным делам, в рамках которых 93 человека имеют процессуальные статусы обвиняемых и подозреваемых: 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур, — такой ответ на вопросы мы получили сегодня, 30 января, за подписью начальника отдела информации Анжелики Курчак.
Впервые о громком деле, напомним, рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик летом 2018 года. По его словам, суммы взяток доходили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в судах рассматриваются уголовные дела о коррупции в системе здравоохранения. TUT.BY поинтересовался, сколько фигурантов на сегодняшний момент? И кому была...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)