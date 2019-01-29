«Просто так такое не проходит». В Гомеле судят экс-чиновницу облисполкома Карницкую, в суде ее не узнали

Суд в Гомеле рассматривает уголовное дело бывшего руководителя комитета экономики облисполкома Эльвиры Карницкой. 58-летняя экс-чиновница обвиняется в коррупции, она под подпиской о невыезде.





На первое судебное заседание Эльвира Карницкая пришла с дочерью и адвокатом. Также поддержать ее явились соседи и подруги.

— Вы уже не блондинка? — не узнают бывшую чиновницу журналисты.

— И не блондинка, и вешу уже не 67, а 53 кг — просто так такое не проходит, — говорит обвиняемая.

Несмотря на серьезное обвинение, держится она бодро, много шутит, но пока никаких интервью не дает. «Все услышите в суде, суд во всем разберется», — уверена Карницкая.





В апреле прошлого года в отношении нее завели уголовное дело — по статье «Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда государственным и общественным интересам».

По версии следствия, обвиняемая, являясь членом совета содействия по привлечению инвестиций Гомельского облисполкома, оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

Так, в 2013 году между облисполкомом и юрлицом был заключен инвестиционный договор на организацию производства крашеных фасадов с общим объемом инвестиций не менее 282 тысяч 750 рублей и с созданием не менее 10 новых рабочих мест. К 2016 году инвестор так и не выполнил условия договора. При содействии обвиняемой, считает следствие, срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в Беларусь оборудования.

«Используя свое должностное положение, умышленно осуществляя протекцию Карницкому (зятю. — Прим. TUT.BY), совершила вопреки интересам службы ряд действий, повлекших причинение государству ущерба в особо крупном размере», — озвучил обвинение один из прокуроров.





После оглашения обвинения Карницкая хотела высказать свое отношение к нему. Судья попросил быть краткой: ответить, признает вину или нет.

— Вину не признаю, но хотела бы выразить отношение к обвинению.

— Но вы уже выразили свое отношение. Вы сказали, что вину не признаете.

— Предъявленное обвинение мне непонятно. Считаю его надуманным, а проведенное предварительное следствие необъективным, — говорит Карницкая. Обвиняемая напоминает суду, что имеет 40 лет трудового стажа, 25 из которых отдала госслужбе. По ее словам, «работала честно и с полной отдачей, о чем свидетельствуют множество врученных наград и почетных грамот».

Защитник обвиняемой Дмитрий Зайцев считает, что обвинение необоснованно, и надеется на объективность суда. «Мы рассчитываем на законный, справедливый и объективный приговор суда, а не просто на какое-либо снисхождение», — сказал он.

31 января в суде выступят первые свидетели по делу.