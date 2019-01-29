ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Просто так такое не проходит». В Гомеле судят экс-чиновницу облисполкома Карницкую, в суде ее не узнали

30.01.2019 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд в Гомеле рассматривает уголовное дело бывшего руководителя комитета экономики облисполкома Эльвиры Карницкой. 58-летняя экс-чиновница обвиняется в коррупции, она под подпиской о невыезде.


На первое судебное заседание Эльвира Карницкая пришла с дочерью и адвокатом. Также поддержать ее явились соседи и подруги.

— Вы уже не блондинка? — не узнают бывшую чиновницу журналисты.

— И не блондинка, и вешу уже не 67, а 53 кг — просто так такое не проходит, — говорит обвиняемая.

Несмотря на серьезное обвинение, держится она бодро, много шутит, но пока никаких интервью не дает. «Все услышите в суде, суд во всем разберется», — уверена Карницкая.


В апреле прошлого года в отношении нее завели уголовное дело — по статье «Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда государственным и общественным интересам».

По версии следствия, обвиняемая, являясь членом совета содействия по привлечению инвестиций Гомельского облисполкома, оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

Так, в 2013 году между облисполкомом и юрлицом был заключен инвестиционный договор на организацию производства крашеных фасадов с общим объемом инвестиций не менее 282 тысяч 750 рублей и с созданием не менее 10 новых рабочих мест. К 2016 году инвестор так и не выполнил условия договора. При содействии обвиняемой, считает следствие, срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в Беларусь оборудования.

«Используя свое должностное положение, умышленно осуществляя протекцию Карницкому (зятю. — Прим. TUT.BY), совершила вопреки интересам службы ряд действий, повлекших причинение государству ущерба в особо крупном размере», — озвучил обвинение один из прокуроров.


После оглашения обвинения Карницкая хотела высказать свое отношение к нему. Судья попросил быть краткой: ответить, признает вину или нет.

— Вину не признаю, но хотела бы выразить отношение к обвинению.

— Но вы уже выразили свое отношение. Вы сказали, что вину не признаете.

— Предъявленное обвинение мне непонятно. Считаю его надуманным, а проведенное предварительное следствие необъективным, — говорит Карницкая. Обвиняемая напоминает суду, что имеет 40 лет трудового стажа, 25 из которых отдала госслужбе. По ее словам, «работала честно и с полной отдачей, о чем свидетельствуют множество врученных наград и почетных грамот».

Защитник обвиняемой Дмитрий Зайцев считает, что обвинение необоснованно, и надеется на объективность суда. «Мы рассчитываем на законный, справедливый и объективный приговор суда, а не просто на какое-либо снисхождение», — сказал он.

31 января в суде выступят первые свидетели по делу.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководителя комитета экономики облисполкома Эльвиры Карницкой.
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд над главредом TUT.BY начнется 12 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика