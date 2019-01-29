Как теперь платим за жилищно-коммунальные услуги?

Повышение тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 января происходит уже довольно долгий период и воспринимается плательщиками в целом с пониманием. Хотя в 2016 году новогодний рост тарифов совпал с нежданно сильными морозами, и тема запредельно высоких цифр в «жировках» некоторое время была в стране едва ли не главным информационным поводом.

А по прогнозу я скажу…

Комментируя ту деликатную ситуацию, министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что к концу 2016 года население будет возмещать 50% затрат на оказание ЖКУ, к концу 2017 года — 75%, а к концу 2018-го — все 100%.

Новые тарифы на услуги ЖКХ на днях утверждены, а это значит, что у общественности есть возможность убедиться, насколько прогнозы экс-министра совпали с наступившим будущим. Это сравнение тем более актуально, потому что Владимир Зиновский входил в состав правительства, которое Глава государства отправил в отставку минувшим летом.

Итак, в прошлом году население не по полной стоимости оплачивало теплоснабжение в межотопительный период (примерно 45%), энергоснабжение (около 88%) и газоснабжение (51%).

В 2019 году тарифы на электроэнергию и газ соответственно поднялись на 21,8 и 25,6%, так что уровень полного возмещения затрат коммунальников по этим статьям достигнут. А вот в переходе на бездотационную стоимость всего остального есть любопытные моменты.

В решении Могилевского облисполкома по расчетам стоимости ЖКУ прописаны две графы: «субсидируемый тариф» и «экономически обоснованный». Разница по ним (за исключением теплоэнергии для отопления и нужд горячего водоснабжения) невелика — всего несколько копеек, однако ее наличие как раз и означает, что 100-процентный рубеж взят только частично.

Расчет един! Но далеко не одинаков

В районе коммунальными тарифами оперирует КУП «Единый расчетный центр», но особых изменений в его работу «ежеянварская» коррекция системы платежей не вносит. По словам специалиста по коммунальным платежам Татьяны Григорьевой, все расчетные центры страны подключены к единой информсистеме АИС «Расчет-ЖКУ», поэтому на местах необходимо только ввести в нее тарифы, установленные облисполкомами.

«Местную специфику» имеют платежи за обращение с твердыми коммунальными отходами, техобслуживание, капремонт и обслуживание лифтов, водоснабжение и канализацию. В этом году самые низкие полные тарифы на техобслуживание, обслуживание лифтов, водоснабжение и канализацию будут действовать в Минске. Причем наиболее ощутима разница с областями по двум последним. Столичная питьевая вода будет стоить 0,8370 рубля за кубометр, могилевская — 0,9154. Кубометр минских стоков оценен в 0,5518 рубля, могилевских — 0,7079.

Но тут ключевое слово — «полные». Основная масса потребителей все еще платит по субсидируемым тарифам, так что указанные цифры сегодня касаются только двух категорий: владельцев пустующих квартир и лиц, не участвующих в финансировании государственных расходов.

Квартир с горячим водоснабжением, в которых никто не зарегистрирован и не проживает, в городе и районе 813. Количество же «экономических уклонистов» сотрудникам ЕРЦ неизвестно. В АИС «Расчет-ЖКУ» должна быть загружена республиканская база данных, а это делается централизованно — по данным, которые были собраны комиссиями по содействию занятости.

Доверяем, но можем проверить

Каждый раз, когда меняются тарифы на оплату ЖКУ, у некоторых плательщиков возникает закономерное сомнение: а правильно ли делаются новые расчеты? Но такие же вопросы задают себе и специалисты, которые этими расчетами занимаются. Поэтому существует обязательная контрольная процедура: по специальной методике вручную проверяется точность начислений стоимости коммунальных услуг для отдельно взятого дома. Если полученные цифры не совпадают с выданными инфосистемой, то где-то возникла ошибка — и ее оперативно устраняют.

Система надежная, но если кому-то хочется в этом убедиться лично, то можно зайти на сайт «Портал коммунальной грамотности населения» и воспользоваться интернет-калькулятором gkx.by/kalkulyator.

Дмитрий САВРИЦКИЙ.

Чем грозит неоплата ЖКУ? Игнорирование гражданами обязанности по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги приводит к таким негативным последствиям, как отключение предоставления коммунальных услуг, потеря собственности жилых помещений, выселение без предоставления другого. В 2018 году было подано 3 иска в суд на выселение: 2 человека выселены, а гражданин П. оплатил задолженность (430 рублей). Решением суда Осиповичского района от 17.12.2018 г. из занимаемого жилого помещения (ул. Сумченко, 49-1-17) за неуплату ЖКУ был переселен в помещение по общей площади менее занимаемого в д. Гродзянка гражданин Т., у которого образовалась задолженность (941 руб. 42 коп.) и накопилась пеня (1503,44). Вывод, думается, понятен каждому: есть задолженность — нужно срочно рассчитаться. Иначе дело может дойти до выселения. Ольга ТРЕТЯК, директор КУП «Единый расчетный центр».