График личного приема граждан

|
Должность
|
Фамилия, имя, отчество ведущего прием
|
Дни и часы приема, № кабинета
|
Председатель райисполкома
|
Денгалёв
Геннадий Иванович
|
вторая среда месяца четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 114)
|
Председатель Борисовского районного Совета депутатов
|
Навицкий
Петр Викторович*
|
первая и третья среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 401)
|
Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию
|
Крукович
Евгений Михайлович
|
четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 каб. № 23 (пр.Революции, 45)
|
Заместитель председателя райисполкома
|
Кирюта
Олег Анатольевич
|
первая среда месяца третья среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 218)
|
Заместитель председателя райисполкома
|
Хмурович
Лиана Леонидовна
|
вторая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 313)
|
Заместитель председателя райисполкома
|
Копикова
Анастасия Фёдоровна
|
четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 401А)
|
Управляющий делами райисполкома
|
пятая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 111)
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* - с его согласия
Во время отсутствия уполномоченного лица личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц, проводит лицо, исполняющее его обязанности.