ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

График личного приема граждан

30.01.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

Должность

Фамилия, имя, отчество ведущего прием

Дни и часы приема, № кабинета

Председатель райисполкома

Денгалёв

Геннадий Иванович

вторая среда месяца четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 114)

Председатель Борисовского районного Совета депутатов

Навицкий

Петр Викторович*

первая и третья среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 401)

Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию

Крукович

Евгений Михайлович

четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 каб. № 23 (пр.Революции, 45)

Заместитель председателя райисполкома

Кирюта

Олег Анатольевич

первая среда месяца третья среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 218)

Заместитель председателя райисполкома

Хмурович

Лиана Леонидовна

вторая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 313)

Заместитель председателя райисполкома

Копикова

Анастасия Фёдоровна

четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 401А)

Управляющий делами райисполкома

  

пятая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 111)

____________

* - с его согласия

Во время отсутствия уполномоченного лица личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц, проводит лицо, исполняющее его обязанности.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц председателем, заместителями председателя, управляющим делами Борисовского...
 
Новости дня
Новости общества
 
О фактах нарушения Правил электроснабжения в Пинском районе сообщайте по телефонам сельского РЭС: 33-19-28 и 33-02-11
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика