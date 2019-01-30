ВСЮ ЖИЗНЬ В СТРОЮ

5 марта 1918 г. он добровольно вступил красноармейцем в 4-й эскадрон 1-го полка Могилевской дивизии в г.Орша и прослужил в рядах Красной, а затем Советской армии до 1961 г., до выхода в отставку по состоянию здоровья. За этот период он закончил 2-е Петроградские кавалерийские курсы (1920 г.), Высшую кавалерийскую школу РККА в Петрограде (1923 г.), Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе (1928 г.), адъюнктуру при этой академии (1932 г.), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова (1952 г.).

Родился Владимир Романович 30 марта 1900 г. в местечке Зембин Борисовского уезда Минской губернии в семье крестьянина-бедняка. В 1911 году он окончил 2-х классное земское училище и с этого времени стал жить самостоятельно, работать и учиться (так он пишет в своей автобиографии). С июля 1915 г. по январь 1918 г. он уже жил в Петрограде. Днем он работал на Трубочном заводе ( о.Голодай), а вечером учился. В феврале 1917 года Владимир Романович экстерном сдал экзамены за 6-й класс при Введенской гимназии Петра Великого, после чего его перевели в контору завода.

В июльские дни 1917 г. он вступил в Красную гвардию района Васильевского острова. В ночь на 7 ноября (по новому стилю) он охранял Николаевский мост (теперь мост лейтенанта Шмидта). Позже выполнял разные поручения штаба.

В январе 1918 г. Владимир Романович вернулся в родной Зембин к тяжело больной матери.

В это время началась оккупация Беларуси немецкими войсками, и Владимир, с несколькими своими товарищами в составе небольшого отряда, уходит в Борисов. С боями отряд отступает к Орше, где бойцам удается удержать город и пассажирскую станцию.

А 5 марта 1918 г. Владимир Романович стал красноармейцем. Полк, в который он попал, был сформирован из Белорусского конного отряда, выделенного еще при Временном правительстве А.Ф. Керенского из конных частей старой армии. В составе этого полка прослужил до осени 1918 г., был членом эскадронного и секретарем полкового комитетов, членом Оршанского совета депутатов. В сентябре 1918 г. переведен инструктором-агитатором в отдельный кавалерийский эскадрон 17-й стрелковой дивизии, а затем в ноябре назначен командиром взвода этого эскадрона.

В конце января 1919 г. эскадрон был развернут во 2-й кавалерийский дивизион этой же дивизии, после чего участвовал в боях с петлюровцами в районах Домбровицы, Сарны, Коростень. С весны 1919 г. в составе этого дивизиона в должности командира взвода, затем комиссара дивизиона сражался с белополяками на молодеченском и полоцком направлениях. 19 июля в бою под м.Родошковичи был ранен. В декабре 1919 года В.Р. Вашкевич был назначен сначала помощником командира эскадрона, а в феврале 1920-го – помощником комиссара полка. В этой должности участвовал в боях с белополяками под Жлобином и на р.Березина.

В составе 81-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии командиром взвода и эскадрона участвовал в боях на житомирском и бердичевских направлениях. В бою под д.Старосельце 15 июня 1920 года вновь был ранен. Под Новоград-Волынским заболел сыпным тифом, после чего находился на лечении в армейском госпитале в Черкассах. В сентябре 1920 г. был направлен в распоряжение штаба Западного фронта, где по прибытии назначается начальником пулеметной команды кавалерийского полка 8-й стрелковой дивизии 16-й армии.

После войны Владимир Романович в апреле 1921 г. был направлен на учебу в Петроградскую высшую кавалерийскую школу РККА.

В сентябре 1924 года он был назначен начальником оперативной части штаба 17-й кавалерийской дивизии. В этой должности «за долгую, честную и преданную службу» Владимир Романович был награжден Почетной грамотой ЦИК и СНК Белорусской ССР (23.02.1925 г.). С 1925 по 1928 г.г. находился на учебе в Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе, по окончании которой назначен начальником штаба 7-й отдельной Туркестанской кавалерийской бригады Среднеазиатского военного округа, в течение 5 месяцев временно исполнял должность командира бригады. В ее составе в 1930 г. участвовал в боях с бандами Ибрагим-бека, за боевые отличия был награжден ценным подарком от РВС СССР и наградным оружием от ЦИК Таджикистана.

В феврале 1931 г. В.Р.Вашкевич был зачислен в адъюнктуру при Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе. По окончании ее с 1932 г. находился на преподавательской работе в этой академии. В июне 1935 г. Владимир Романович был назначен командиром и военкомом 30-й кавалерийской дивизии Ленинградского военного округа. В июле 1937 г. назначен начальником штаба 4-го казачьего кавалерийского корпуса, а в декабре 1938 г., после расформирования корпуса, назначен начальником курса Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе.

В начале Великой Отечественной войны генерал-майор В.Р.Вашкевич в июле 1941г. был назначен командиром 2-й стрелковой дивизии народного ополчения Сталинского р-на г.Москва. В начале октября 1941 г. дивизия в составе 32-й армии Резервного фонта вела оборонительные бои под Вязьмой, где 7 октября была окружена. Лишь в ноябре В.Р.Вашкевич во главе группы бойцов и командиров вышел из окружения. Вышедший личный состав был обращен на укомплектование 5-й стрелковой дивизии, а он был назначен ее командиром. В составе 31-й армии Калининского фронта участвовал с ней в тяжелых оборонительных боях на подступах к г.Калинин. В ходе контрнаступления под Москвой дивизия прошла с боями до 150 км, освободив более 150 населенных пунктов.

В декабре 1941 г. генерал-майор В.Р.Вашкевич был назначен командиром 359-й стрелковой дивизии, которая вела боевые действия в составе 31-й армии Калининского фронта, а с сентября 1942г. – 30-й армии Западного фронта. Части дивизии принимали участие в Ржевско-Сычевской наступательной операции. В ходе ее они успешно прорвали оборону противника и вышли на подступы г.Ржев, где перешли к обороне.

В сентябре 1942 г. Владимир Романович был назначен начальником штаба 20-й армии Западного фронта, а с апреля 1944 г. и до конца войны занимал должность начальника штаба 3-го Прибалтийского фронта. В этих должностях он принимал участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции 1943 г. и оборонительных операциях на вяземском направлении, а в 1944 г. – в Псковско-Островской, Тартуской и Рижской наступательных операциях. В октябре 1944 г. 3-й Прибалтийский фронт был упразднен, а его полевое управление выведено в резерв Ставки ВГК, где находилось до конца войны.

После окончания Великой Отечественной войны генерал-лейтенант В.Р.Вашкевич в июле 1945 г. был назначен начальником штаба Прибалтийского военного округа. С октября 1951 г. по ноябрь 1952 г. учился на ВАК при Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова. В июне 1953 г. он получил должность начальника штаба Закавказского военного округа. С марта 1954 г. В.Р.Вашкевич занимал должность Главного военного советника при Генеральном штабе Войска Польского и военного атташе при посольстве СССР в Польше. С марта 1955 г. исполнял должность начальника кафедры стратегии Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова. В июле 1956 г. генерал-полковник В.Р.Вашкевич был прикомандирован к Генштабу ВС СССР для научно-исследовательской работы. Приказом МО СССР от 11.02.1961 г. он был уволен в отставку.

Владимир Романович был женат на Фриде Лейбовне 1901 г.р. (родом из м.Зембин). У них было два сына: Геннадий 1926 г.р. (проживает в г.Москва, полковник запаса, имеет дочь Марию 1960 г.р.) и Юрий 1948 г.р..

Умер Владимир Романович 10.06.1970 г. в Москве и похоронен на Преображенском кладбище.

Его ратный путь был отмечен следующими наградами: орден Ленина, 4 ордена Красного Знамени, ордена Кутузова 1-й степени и Красной Звезды, а также многими медалями и наградным оружием.

На его родине, в а.г.Зембин , в музее Народной славы, хранят память о знаменитом земляке: в экспозиции размещен его фотопортрет и экскурсовод рассказывает о необыкновенной судьбе этого человека.

Заведующая музеем Народной славы Г. Игнатович.