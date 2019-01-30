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Что нужно сделать самозанятым лицам, чтобы быть социально застрахованными

30.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Что нужно сделать самозанятым лицам, чтобы быть социально застрахованными

С 31.12.2018 физическим лицам, осуществляющим деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности (далее – самозанятые лица), Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2018 № 500 «О государственном социальном страховании» предоставлено право участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (далее – пенсионное страхование).

При изъявлении желания быть социально застрахованным, самозанятому лицу необходимо стать на учет в качестве плательщика взносов в районном отделе (секторе) Фонда по месту регистрации.

Для этого необходимо представить:

  • заявление о постановке на учет (форму заявления можно получить в районном отделе (секторе) Фонда);
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий уплату налога за осуществление деятельности.

Самозанятые лица, изъявившие желание уплачивать обязательные страховые взносы (далее – взносы), уплачивают эти взносы со дня постановки их на учет в качестве плательщиков за те периоды, в которых осуществляли свою деятельность. При этом периоды осуществления деятельности и суммы взносов за эти периоды, а также периоды неосуществления деятельности обязательно следует отразить в документах персонифицированного учёта.

Сумма взносов составляет 29% от определяемого дохода, но не  менее 29% от установленной минимальной заработной платы по республике.

 В частности, за январь 2019 года минимальная сумма взносов для самозанятых лиц составляет 95,70 рублей (330,00 руб. *29%).

Уплата взносов за 2019 год осуществляется в течение 2019 года, но не позднее 1 марта 2020 года.

Документы персонифицированного учета самозанятым лицам  необходимо будет представить в органы Фонда не позднее 31 марта 2020 года.

В связи с тем, что самозанятые лица имеют право уплачивать взносы только на пенсионное страхование, соответственно, пособие по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, пособие по временной нетрудоспособности им не положены.

Вместе с тем сообщаем, что уплата (не уплата)  взносов в бюджет фонда гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь, не влияет на право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Начальник Кореличского районного сектора

Гродненского облуправления Фонда социальной защиты населения                   Инна Хорошко         

 

 
 
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С 31.12.2018 физическим лицам, осуществляющим деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности (далее – самозанятые лица), Указом Президента...
 
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