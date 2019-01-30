О декларировании доходов за 2018 год рассказали в управлении по работе с плательщиками по Кореличскому району





Завершился 2018 год, настало время подведения итогов, а для некоторых и представления налоговых деклараций по подоходному налогу.

Так, в соответствии со статьей 180 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь, налоговая декларация (расчет) по подоходном налогу за 2018 год представляется гражданами, получившими в налоговом периоде:

* доход в результате дарения, получаемый от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, не превышающем 6116.00 рублей в сумме от всех источников в течение налогового периода;

* безвозмездную (спонсорскую) помощь в денежной и натуральной формах, получаемая от белорусских организаций и граждан Республики Беларусь инвалидами, несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, — в размере, превышающем 12223.00 белорусских рублей, в сумме от всех источников в течение налогового периода;

* доход от продажи в течение календарного года автомобиля, техническая масса которого превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь;

* доход от продажи двух и более механических транспортных средств (легковые автомобили, мотоциклы, трактора);

* доход от продажи в течение пяти лет (в том числе путем продажи, мены, ренты) второго жилого дома (доли в праве собственности на жилой дом) с хозяйственными постройками, второй квартиры (доли в праве собственности на квартиру), второй дачи, второго садового домика, второго гаража, второго земельного участка, принадлежащих им на праве собственности.);

Причем, очередность отчуждения имущества определяется по дате совершения сделки. Исчисление пятилетнего срока при определении объекта налогообложения в отношении доходов, от реализации объектов недвижимости производится с даты последнего возмездного отчуждения имущества, относящегося к одному виду.

Доходы, полученные от возмездного отчуждения одного жилого дома, одной квартиры, одной дачи, одного садового домика с хозяйственными постройками, одного гаража, одного земельного участка, полученных плательщиком в виде наследства, не подлежат налогообложению вне зависимости от очередности их отчуждения.

* доходы, полученные физическими лицами — налоговыми резидентами Республики Беларусь от источников за пределами Республики Беларусь.

К таким доходам относятся:

— вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая денежные вознаграждения за выполненную работу, оказанную услугу за пределами Республики Беларусь.

— дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации и от иностранного индивидуальных предпринимателей;

— страховое возмещение и обеспечение при наступлении страхового случая, полученные от иностранной организации;

— доходы, полученные от отчуждения недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь, акций или иных ценных бумаг иностранных организаций, иного имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь;

— доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь;

— иные доходы (например, в виде выигрышей в игорных заведениях, расположенных за пределами Республики Беларусь; доходы от операций с электронными деньгами).

* доходы от сдачи физическими лицами жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Республики Беларусь, в размере, превышающем 6116.00 белорусских рублей в налоговом периоде;

* доходы в виде возврата взносов, в том числе проиндексированных в порядке, установленном законодательством, при прекращении строительства квартир и (или) индивидуальных жилых домов либо в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при их выбытии из членов организаций застройщиков до завершения строительства — в случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового вычета;

Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу за 2018 год должна быть представлена не позднее 1 апреля 2019 года. Декларация может быть представлена лично (через доверенное лицо) либо направлена почтовым отправлением или через личный кабинет. Исчисленный по декларации подоходный налог подлежит уплате не позднее 3 июня 2019 года.

Прием деклараций управлением по работе с плательщиками по Кореличскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Новогрудскому району в период со 2 января по 1 апреля 2019 года включительно будет осуществляться с понедельника по пятницу с 08.00 до 19.00 часов, в нерабочие дни 23 и 30 марта 2019 года с 9.00 до 13.00 часов.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам в инспекции 2-18-76 и 2-01-59, либо по адресу: г.п.Кореличи, ул.1 Мая, д.4а.

Управлением по работе с плательщиками

по Кореличскому району ИМНС РБ по

Новогрудскому району