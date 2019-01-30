Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич в рамках рабочей встречи встретился с коллективом Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз»

30 января в Кореличском районе газоснабжения ПУ «Лидагаз» прошла встреча с заместителем председателя райисполкома Александром Анатольевичем Быличем. Повесткой дня стало социально-экономическое развитие района на январь-март 2019 года.

Во время встречи представитель районной вертикали рассказал об основных показателях минувшего года в сфере сельского хозяйства и строительства. Так, например, за 2018 год было возведено почти 3000 кв.м. жилья, что полностью соответствует изначальной программе.

— В прошлом году мы впервые занялись строительством каркасно-панельных домов, в результате чего были возведены три новых многоквартирных дома в агрогородке Райца. Это жильё достаточно бюджетное по сравнению с тем, которое мы строили раньше, — подчеркнул Александр Былич.

Также заместитель председателя райисполкома отметил высокие достижения Кореличского района в области сельского хозяйства, что, в свою очередь, получило отражение на фестивале тружеников села «Дажынкі-2018» в Ивье.









Виктория КОСТЮК

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