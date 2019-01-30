ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич в рамках рабочей встречи встретился с коллективом Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз»

30.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

30 января в Кореличском районе газоснабжения ПУ «Лидагаз» прошла встреча с заместителем председателя райисполкома Александром Анатольевичем Быличем. Повесткой дня стало социально-экономическое развитие района на январь-март 2019 года.

Во время встречи представитель районной вертикали рассказал об основных показателях минувшего года в сфере сельского хозяйства и строительства. Так, например, за 2018 год было возведено почти 3000 кв.м. жилья, что полностью соответствует изначальной программе.

— В прошлом году мы впервые занялись строительством каркасно-панельных домов, в результате чего были возведены три новых многоквартирных дома в агрогородке Райца. Это жильё достаточно бюджетное по сравнению с тем, которое мы строили раньше, — подчеркнул Александр Былич.

Также заместитель председателя райисполкома отметил высокие достижения Кореличского района в области сельского хозяйства, что, в свою очередь, получило отражение на фестивале тружеников села «Дажынкі-2018» в Ивье.
Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич в рамках рабочей встречи встретился с коллективом Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз»

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич в рамках рабочей встречи встретился с коллективом Кореличского района газоснабжения ПУ «Лидагаз»

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 января в Кореличском районе газоснабжения ПУ «Лидагаз» прошла встреча с заместителем председателя райисполкома Александром Анатольевичем Быличем. Повесткой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Карпенко: школа и семья должны взаимодействовать в подготовке детей к самостоятельной жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика