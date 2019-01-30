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Новых норм по надзору на рынках не вводилось - Госстандарт

30.01.2019 17:55 — Новости Общества | БелТА  
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На рынке "Центральный" в Пинске. Фото Государственного комитета по стандартизации
На рынке "Центральный" в Пинске. Фото Государственного комитета по стандартизации

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новых норм при осуществлении надзора на рынках, а также новых требований к маркировке продукции легпрома и наличию документов об оценке соответствия на нее не вводилось, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном комитете по стандартизации.

В Госстандарте напомнили, что областные инспекции комитета работают в соответствии с указом от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь". При этом акцент сделан на профилактические и предупредительные меры (мониторинги). По их результатам субъектам хозяйствования, в том числе ИП, направляют рекомендации по устранению и недопущению недостатков. Мониторинги проводились в 2018 году и проводятся сейчас на постоянной основе.

Требования техрегламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" в части маркировки реализуемой продукции и наличия на нее документов об оценке соответствия действуют с момента вступления в силу этого документа - с 1 июля 2012 года (переходный период действовал по 1 января 2013 года).

Касательно надзорных мероприятий на рынке "Центральный" в Пинске в Госстандарте пояснили, что 29 января там проводились мониторинги соблюдения требований техрегламентов ТС. Претензий со стороны индивидуальных предпринимателей, у которых проведены мониторинги, в адрес специалистов Брестской областной инспекции Госстандарта не поступало, 30 января рынок работал в обычном режиме.

"Госстандарт продолжит проведение мониторингов при реализации различных видов продукции у субъектов хозяйствования в штатном порядке в рамках своей компетенции", - добавили в комитете.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новых норм при осуществлении надзора на рынках, а также новых требований к маркировке продукции легпрома и наличию документов об...
 
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