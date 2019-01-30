Беларусь рассчитывает на равноправные подходы при обсуждении АЭС на площадке Конвенции Эспо - Минприроды

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на равноправные подходы при обсуждении вопроса БелАЭС на площадке Конвенции Эспо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С 5 по 7 февраля в Женеве белорусская делегация примет участие в промежуточной сессии совещания сторон Конвенции Эспо. На мероприятии планируется обсудить и утвердить проекты решений, связанные с общими и страновыми вопросами соблюдения Конвенции Эспо, а также проекты решений о применении конвенции к продлению срока эксплуатации атомных электростанций.

"По проекту решения в отношении реализации проекта строительства БелАЭС, белорусская сторона нацелена на профессиональный и открытый диалог со странами-участницами и заблаговременно направила в секретариат конвенции свою позицию. Беларусь надеется, что страны-участницы разделят мнение белорусской стороны о необходимости реализации равноправных партнерских подходов к странам на площадке Конвенции Эспо и будет обеспечено соблюдение буквы конвенции", - отметили в пресс-службе.

Жалоба Литвы в отношении Беларуси по реализации проекта строительства Белорусской АЭС находится на рассмотрении Комитета по осуществлению Конвенции Эспо с июня 2011 года. В 2014 году совещанием сторон Беларуси и Литве рекомендован ряд шагов, направленных на соблюдение Конвенции Эспо. "Беларусь полноценно выполнила рекомендации, касающиеся БелАЭС, и продолжает взаимодействие с Литвой по подготовке двустороннего соглашения по осуществлению Конвенции Эспо и созданию совместного органа по послепроектному анализу БелАЭС", - сообщили в пресс-службе.-0-