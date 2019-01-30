Ребрендинг и новые владельцы. Что стало со «Староместным пивоваром»?

На днях в Минске открылся австралийский паб Beerhol’d на Карла Маркса. Фактически это финал ребрендинга ресторанов «Староместный пивовар», который начался еще в 2018 году. Как изменились все заведения этой сети — в материале TUT.BY.





Первый пивной ресторан «Староместный пивовар» открыли еще в 2013 году. Спустя несколько лет бренд вырос в сеть из пяти заведений, расположенных в центре города. С 2018 года все они пережили ребрендинг — у каждого поменялись название и концепция.

В «Рестор групп», которой принадлежала сеть, за это время изменилась и структура учредителей. Насколько нам известно, как такового выкупа компании не было — она перешла в руки новых управляющих с кредитной нагрузкой.

Раньше одним из соучредителей сети «Староместный пивовар» был бизнесмен Виталий Курило — зять умершего владельца торгового дома «Ждановичи» Евгения Шигалова, учредитель футбольного клуба «Ислочь», а также компании «Бел Фуд Сервис» ( владелец франшизы KFC в Беларуси).

Сейчас соучредителями сети являются Максим Тютюнов и юрлица. Максим Тютюнов известен как сын бывшего вице-премьера и экс-гендиректора «Керамина» Анатолия Тютюнова. Был помощником отца на заводе и депутатом Мингорсовета.



Максим Тютюнов

В 2016 году Максим Тютюнов работал первым заместителем гендиректора МАЗа, а в 2017-м стороны разошлись. Практически сразу после этого, в конце 2017 года, он стал соучредителем, управляющим партнером сети «Староместный пивовар».

— Я себе достаточно быстро ответил на вопрос, интересно мне это или нет. Здесь структура обычной современной компании со всеми бизнес-процессами, которые должны быть. Здесь есть производство — в принципе, оно не отличается от более масштабных, но тут мы сразу видим отклик от потребителя на продукт, — говорит Тютюнов.

Что изменилось в заведениях?

После ребрендинга во всех заведениях изменилась концепция — появился акцент на географической кухне. Открылось грузинское бистро «Хинкали искали?», ресторан Butler с блюдами чешско-германских традиций, бельгийский ресторан Bruxelles, австралийский — Beerhol’d. Над пятым заведением, гастропабом Bernardin с акцентом на кухне Латинской Америки, еще идет работа.

— Мы проанализировали последние тренды, и стало понятно, что какие-то косметические изменения, чтобы им соответствовать, невозможны. Тут нужен полный и быстрый перезапуск, а также другие стандарты. Мы собрали талантливую команду, выстроили бизнес-логику, начали перестройку всей системы, — говорит управляющий партнер сети Максим Тютюнов.

В меню теперь больше блюд, а не только закуски в виде гренок и свиных рулек. В Beerhol’d шеф-повар поставил на здоровую еду австралийской кухни с минимальной термической обработкой. В меню мы нашли даже стейк из страуса за 33 рубля. Кстати, мясо страуса — белорусское, птиц разводят на ферме под Кобрином.

Цены на остальные пункты меню называют демократичными: салаты стоят 10−18 рублей, горячие закуски — 14−65, горячие блюда — 18−39 рублей.





А вот в интерьере глобальных перемен нет. Например, Beerhol’d сохранил прежний облик «Староместного» — кирпичная кладка на стене, деревянные столы, зеленые диваны, на экранах — концерт AC/DC. Правда, внутри стало значительно светлее.

— Иногда бывает такая страсть — менять то, что и так хорошо, и ремонтировать то, что не надо ремонтировать. Мы противники этого, мы видим, что интерьер классический и достойный. Я не вижу смысла ходить здесь с отбойным молотком и все ломать, — говорит Тютюнов.

У компании есть также пивоварня «Староместный пивовар», которая делала пиво для всех заведений сети. Для ребрендинга пришлось модернизировать и производство, где раньше варили три сорта пива. Теперь сортов пива — восемь-десять, все они нацелены на премиальный сегмент. Пивоварня на снабжении своих баров не останавливается — в компании уже ведут переговоры о поставках напитков в пивные магазины в Беларуси, а также в Казахстан и Россию.





— После ребрендинга финансовые показатели выросли в разы. Они позволяют обслуживать долговую нагрузку за счет собственного источника и развиваться. Средний чек по некоторым заведениям вырос в три-четыре раза. Мы стали интересны премиальной ценовой аудитории. Обороты выросли на 50%. Оптимизация затрат сократилась, это позволило держать цену на приемлемом уровне, — рассказывает Максим Тютюнов.

Во время перезапуска заведения жили на самоокупаемости — серьезных финансовых вложений в проект не было.

— За 2018 год то финансирование, которое мы привлекали, уходило на обслуживание кредиторской задолженности.

В планах у компании работать с пятью существующими заведениями, перезапустить ресторан Butler. А вот об открытии новых локаций пока речи не идет.