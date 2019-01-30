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В Бресте представили первый из 12 уникальных артефактов, связанных с городом

31.01.2019 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестском краеведческом музее 30 января открылась первая выставка в рамках проекта «12 артефактов», пишет «Брестская газета».


Областной краеведческий музей запустил проект «12 артефактов», посвященный 1000-летию Бреста. Каждый месяц на протяжении 7 дней в течение года будет представлен для экспонирования один музейный предмет, связанный с историей города. Это будут наиболее ценные артефакты из коллекций: археологии, документов, иконописи, вексилологии (изучает флаги, штандарты, вымпелы и т.д. — прим. ред.) и других, представляющие большую историко-культурную и мемориальную ценность. Многие из них экспонируются впервые.

Первый уникальный артефакт представили общественности 30 января. Им стал самшитовый гребень XIII века, найденный на территории Берестья.

На самшитовом гребне мастер вырезал 13 букв древней славянской азбуки кириллицы от А до Л на обеих сторонах. Это пока единственный букварь, обнаруженный на территории Беларуси. И хотя он датируется началом XIII столетия, обнаружен гребень был лишь в 1970 году брестским школьником Виктором Петручиком.


Раскопки на территории древнего Берестья велись с 1960-х годов. В них на волонтерских началах принимали участие подростки из Бреста.

Стоит отметить, что археологи в Восточной Европе обнаружили всего 3 находки подобного рода: Берестяную грамоту и деревянную дощечку в древнем Новгороде, шиферное пряслице в Любече (Украина) и самшитовый гребень в Берестье.

Увидеть уникальный самшитовый гребень можно будет до 6 февраля в Брестском областном краеведческом музее. Следующий раритетный артефакт выставят в городе над Бугом через месяц. Конкретная дата будет объявлена позже.

 
Теги: Брест
 
 
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Им стал самшитовый гребень XIII века, найденный на территории Берестья.
 
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