Мороз до -53ºC, коррупция, миллионы долларов штрафов и безнадежные перепланировки - все за вчера

Доброе утро!

Бр-р-р-р, иногда все же хорошо, что мы не в США! На Штаты обрушились такие суровые морозы — от -20 до -30ºC! Говорят, может похолодать до -53ºC , и такого не было никогда за всю историю метеонаблюдений. Вон даже аллигаторы в лед вмерзли : не реагируют на внешние раздражители, им не нужна пища, но с ними, уверяют сотрудники парка, все в порядке. Поэтому давайте мы пока лучше в Европу, тем более что ЕС собирается упростить выдачу краткосрочных виз , но — при этом они станут дороже (надеемся, не для нас ). Ну или в Дубай тоже неплохо: вон Евгения из Пинска стала стюардессой в Emirates и переехала в богатейший город мира, живет с подругой в квартире, которую им предоставила компания и просыпается каждое утро с видом на Бурдж Халиф. Правда, и сложностей, говорит, предостаточно (но все ж не в Шабанах их преодолевать, да?).













Помните парня, который поет о «Мокрых кроссах»? Всего полгода назад о Тиме Белорусских никто не знал, он работал официантом в кафе «Гараж». Вчера же он объявил сольный концерт на одной из крупнейших площадок Минска — Дворце спорта. Да-да, больше только «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и стадион «Динамо». Пойдете ?

никто не знал, он работал официантом в кафе «Гараж». Вчера же — Дворце спорта. Да-да, больше только «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и стадион «Динамо». ? А вот Виктория, ей 23 года — и ее пока никто не знает. Во время учебы в «кульке» девушка писала курсовую про трэп-фестиваль, а работать по распределению попала в сельский клуб в деревне Крошин, куда каждый день ездит из Барановичей (а это 20 км). Теперь Вика ведет кружок у детей, пишет сценарии и возвращается с работы после 21.00. Она рассказала нам о зарплате, условиях работы, алкоголиках и своей миссии (а еще вы очень удивитесь тому, насколько крутым может быть сельский клуб — срочно смотрите видео ).

Все новости среды, 30 января

Кстати. На прошлой неделе в Национальном банке прошел круглый стол, в числе приглашенных был и автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый, а также его давний друг из центра BEROC Дмитрий Крук. Прозвучавшая там информация навела их на мысль о том, что в Нацбанке готовы к решениям, которые могут пойти вразрез с целями Совмина… К чему готовится Нацбанк — обсудим в очередной «Экономике на пальцах» сегодня в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Подключайтесь ! А если это все для вас слишком серьезно, то пройдите до смешного простой кулинарный тест, который покажет, умеете ли вы готовить . Эм-м-м-м, у нас здесь многих результаты удивили.

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