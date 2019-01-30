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Мороз до -53ºC, коррупция, миллионы долларов штрафов и безнадежные перепланировки - все за вчера

31.01.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Бр-р-р-р, иногда все же хорошо, что мы не в США! На Штаты обрушились такие суровые морозы — от -20 до -30ºC! Говорят, может похолодать до -53ºC, и такого не было никогда за всю историю метеонаблюдений. Вон даже аллигаторы в лед вмерзли: не реагируют на внешние раздражители, им не нужна пища, но с ними, уверяют сотрудники парка, все в порядке. Поэтому давайте мы пока лучше в Европу, тем более что ЕС собирается упростить выдачу краткосрочных виз, но — при этом они станут дороже (надеемся, не для нас). Ну или в Дубай тоже неплохо: вон Евгения из Пинска стала стюардессой в Emirates и переехала в богатейший город мира, живет с подругой в квартире, которую им предоставила компания и просыпается каждое утро с видом на Бурдж Халиф. Правда, и сложностей, говорит, предостаточно (но все ж не в Шабанах их преодолевать, да?).


  • Новости рынка недвижимости. На днях мы писали о том, что Александр Лукашенко отдал 24 гектара ландшафтно-рекреационной зоны в районе столичных Новинок под строительство жилья и школы. А теперь узнали, какая организация освоит эту землю и как сейчас обстоят дела на площадке. Кстати, государство хочет за 2 года (а лучше, чтобы стояли в очереди не более года) обеспечить многодетных очередников жильем: «И территорию найдем, и ресурсы у нас есть, и государство позаботилось о том, что льготные кредиты у нас есть. Сейчас вопрос в том, чтобы организоваться» (но там и еще один нюанс есть, в поведении самих многодетных). Минские очередники же (не многодетные — в целом) хотят строиться только в Минске — ни в какие Смолевичи, говорят, не поедем! Так кому же теперь предложат там жилье, построенное для льготников? Но что ни говори, лучше покупать новое жилье (пусть даже и в Смолевичах), чем, например, вторичку с перепланировкой — и потом пытаться все эти кухни на лоджии и ниши для холодильников узаконить… Вы же знаете, что есть изменения, которые никто и никогда не согласует?
  • Вы любите дома с историей так, как любим их мы? Нашли вот два деревянных дома Минск — и их фото сейчас и 95 лет назад — и узнали, кто в них сейчас живет. «Какой был дом! Помню крепкое дерево, резную мебель, крючки под потолком, за которые можно подвешивать детскую люльку. А теперь, посмотрите, — все развалилось. Особенно там, где сыро, — уже все сгнившее. В одной из моих комнат потолок подпирает металлическая стойка… Было собрание прошлым летом, соседи по улице на него ходили. Там сказали, что наш дом — архитектурное наследие. Как так может быть? А если он не подлежит сносу — как там жить?»


  • Посмотрели, как Минск прирастает церквями. Культовые сооружения разных религий и конфессий особенно активно строятся в Минске в последние двадцать лет. Как и почему церквей становится больше, разбирались с помощью карт и религиоведа. Как думаете, больше храмов — крепче вера?
  • Чиновники от Минобра сейчас разбираются с новыми правилами СОП. По их данным, сейчас в СОП 24 тысячи детей, но их дела пересмотрят, и, если критерии, по которым дети ранее попали в социально опасное положение, не попадут под новые правила, семьи снимут с учета. «Будем, — говорят, — рассчитывать, что отпадет необходимость отобрания детей из семьи».
  • Суды сейчас рассматривают уголовные дела о коррупции в системе здравоохранения. Вчера, например, прокурор запросил сроки для замминистра здравоохранения Лосицкого и главврача поликлиники Кравченка — минимальные. А мы спросили Генпрокуратуру, сколько же всего фигурантов в громком «деле медиков» и сколько их в СИЗО. Кстати, министр здравоохранения Валерий Малашко перед коллегией Минздрава назвал коррупцию «проблемой прошлого года» и пообещал кое-что изменить в системе. Жаль, не в первичном звене, а то вчера очень над анекдотом смеялись: «Зачем квест-комнаты, если можно обратиться за справкой в государственную поликлинику не по месту жительства?» Актуально в сезон ОРВИ, правда?
  • Еще один резонансный суд по коррупции. В среду экс-начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич выступил с последним словом. «Если бы не действия моего руководителя, который на меня давил и требовал носить взятки, этого бы не случилось». Понимаете, кого «топит», да? Ему-то, кстати, запросили огромный срок — близкий к максимальному по его коррупционной статье.
  • В Гомеле сейчас тоже расссматривают коррупционное дело экс-чиновницы облисполкома Эльвиры Карницкой. Женщина за 8 месяцев под следствием изменилась так, что в суде ее не узнали. «Просто так такое не проходит», — говорит она.
  • Нас же ждет свой собственный суд: скоро начнется процесс над главредом TUT.BY Мариной Золотовой. Впервые в истории современной Беларуси будут судить главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью. Золотову обвиняют в бездействии должностного лица, санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.
  • А еще в стране скоро выборы (узнаем, когда — расскажем). И в этой кампании снова будет принимать участие женщина — но не Короткевич.
  • Нас (и не только, оказывается) все не отпускает дорожный налог. Общественное обсуждение нового механизма уплаты завершилось — и ожидаемо самым популярным предложением было включить его в стоимость топлива. Еще одним популярным вариантом стала посуточная оплата сбора. А вот один из наших читателей подошел к проблеме настолько серьезно, что даже составил свой проект указа, который подкрепил расчетами: посуточно — это выгодно не только автомобилистам, но и казне.
  • Скажите, у вас после оплаты коммуналки много денег на жизнь остается? Январское подорожание коммуналки в среднем выведет услуги ЖКХ на 80-процентный уровень возмещения. Получается, до пугающей жировки «по полным» тарифам все еще далеко, но нас больше волнуют не эти показатели, а то, сколько денег от зарплаты или пенсии приходится перечислять коммунальникам. Знаете, кому тяжелее всех приходится?
  • Мы тут прикинули, сколько белорусы заплатили штрафов в прошлом году — ого-го какая сумма получилась, десятки миллионов долларов. Да-да, дорого нам обходятся нарушения ПДД и всякие там распития в общественном месте (это мы еще о «политизации снеговика» не говорим!) — задумайтесь! Вот здесь подробности (и еще много информации по тому, за какие правонарушения и преступления чаще всего попадались белорусы).
  • Так, что вчера творилось в мире? Следили за Ригой — появилась информация, что там задержали мэра, но потом выяснилось, что у Нила Ушакова просто провели обыски дома и на работе. «Могу положа руку на сердце говорить, что моя совесть чиста», — заявил он и добавил, что покидать пост мэра не намерен. Объявивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо и Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о регулярных контактах. Трамп даже поздравил его с началом президентства! А в России вчера задержали сенатора: лишили неприкосновенности и вывели прямо из зала заседаний Совета Федерации. Речь идет об убийствах!


  • Помните парня, который поет о «Мокрых кроссах»? Всего полгода назад о Тиме Белорусских никто не знал, он работал официантом в кафе «Гараж». Вчера же он объявил сольный концерт на одной из крупнейших площадок Минска — Дворце спорта. Да-да, больше только «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и стадион «Динамо». Пойдете?
  • А вот Виктория, ей 23 года — и ее пока никто не знает. Во время учебы в «кульке» девушка писала курсовую про трэп-фестиваль, а работать по распределению попала в сельский клуб в деревне Крошин, куда каждый день ездит из Барановичей (а это 20 км). Теперь Вика ведет кружок у детей, пишет сценарии и возвращается с работы после 21.00. Она рассказала нам о зарплате, условиях работы, алкоголиках и своей миссии (а еще вы очень удивитесь тому, насколько крутым может быть сельский клуб — срочно смотрите видео).

Все новости среды, 30 января

Кстати. На прошлой неделе в Национальном банке прошел круглый стол, в числе приглашенных был и автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый, а также его давний друг из центра BEROC Дмитрий Крук. Прозвучавшая там информация навела их на мысль о том, что в Нацбанке готовы к решениям, которые могут пойти вразрез с целями Совмина… К чему готовится Нацбанк — обсудим в очередной «Экономике на пальцах» сегодня в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Подключайтесь! А если это все для вас слишком серьезно, то пройдите до смешного простой кулинарный тест, который покажет, умеете ли вы готовить. Эм-м-м-м, у нас здесь многих результаты удивили.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Доброе утро! Бр-р-р-р, иногда все же хорошо, что мы не в США! На Штаты обрушились такие суровые морозы - от -20 до -30ºC! Говорят, может похолодать до -53ºC, и такого не было...
 
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